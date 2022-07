Me Josée Bédard. Source: LinkedIn

Me Francine Danais. Source: LinkedIn

Me Marc Boudreau. Source: Marceau & Boudreau Avocats

André Cantin. Source: Gagnon Cantin Lachapelle

Ils sont ainsi pas moins de huit avocats et notaires à être nommés coroners par le conseil des ministres.Tous les huit sont nommés à nouveau coroners à temps partiel.Meest notaire, conseillère juridique et conférencière en droit des personnes et des successions au cabinet Josée Bédard à Québec.Elle était auparavant notaire associée chez Mathieu et Bédard, notaires.De 2015 à 2020, la notaire a été formatrice en gestion pour les stagiaires en notariat à la Chambre des notaires du Québec.Me Josée Bédard est la présidente de la Société Alzheimer du Québec.Me Bédard détient un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial de l’Université Laval. Elle a également suivi des études en sociologie.Meest avocate associée à la Boîte juridique à Gatineau.D'abord intervenante au Service action communautaire Outaouais, elle travaille ensuite comme technicienne en travail social à la Commission scolaire des Draveurs. Parallèlement, elle est éducatrice aux Centres jeunesse de l’Outaouais.Elle se tourne ensuite vers le droit en obtenant une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa, puis en étant admise au barreau en 2005. Me Danais détient également un baccalauréat en sciences sociales, concentration en criminologie, de l’Université d’Ottawa.Mea été conseillère au bureau du sous-ministre au ministère de la Justice et au ministère de la Sécurité publique.D’abord notaire en pratique privée, Me Mc Maniman rejoint ensuite le Commissaire au lobbyisme du Québec comme conseillère juridique, puis le ministère de la Santé et des Services sociaux à titre de conseillère juridique et légiste.En 2003, la notaire devient analyste-conseil au Secrétariat du Comité ministériel du développement social, éducatif et culturel, pour le ministère du Conseil exécutif. Puis elle retourne au Commissaire au lobbyisme du Québec comme conseillère juridique.Me Denise Mc Maniman est nommée conseillère au bureau du sous-ministre au ministère de la Justice, puis à celui de la Sécurité publique de 2015 à 2016. Entre-temps, elle a été nommée coroner en 2014.La notaire détient un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial de l’Université Laval.Meest membre du barreau depuis 2003.Conseillère juridique au Conseil pour la protection des malades, elle rejoint ensuite le cabinet Bélanger Longtin, avant de se joindre à la Fédération des médecins spécialistes du Québec en 2010.Me Majorie Elisabeth Talbot détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle possède également une maîtrise en droit et politiques de la santé ainsi qu’un microprogramme de deuxième cycle en prévention et règlement des différends de l’Université de Sherbrooke.Meest avocat associé principal chez Marceau & Boudreau Avocats à Blainville.Ce barreau 1993 a fondé le cabinet Boudreau Avocats, devenu Marceau & Boudreau Avocats. Il exerce en droit du travail et en droit administratif. Il œuvre aussi en droit de la faillite et de l’insolvabilité.Me Boudreau a été président indépendant puis Premier président indépendant du Tribunal disciplinaire pour le Service correctionnel du Canada, secteur Québec.Me Marc Boudreau détient un certificat et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.a exercé le notariat depuis 1976. Il a été notaire associé chez Gagnon, Cantin, Lachapelle, Sasseville, Riopel, Hébert, Lord, notaires et conseillers juridiques, jusqu’à sa retraite prise l’an passé.Le notaire a été membre du Conseil de Discipline de la Chambre des notaires du Québec pendant 25 ans.André Cantin détient une licence en droit et un diplôme de droit notarial de l’Université de Sherbrooke.Meest avocat depuis 1977 à Matane.Me Chamberland détient une licence en droit de l’Université d’Ottawa.Meest avocat en pratique privée depuis 1988 à Montréal. Auparavant. il a été avocat plaidant au Centre communautaire juridique de l’Abitibi-Témiscamingue durant deux années.En 1997, Me Lépine a été procureur de la Commission Roberge, une commission d’enquête entourant les décès d’Achille Volant et Moïse Régis, survenus 20 ans plus tôt.Me Lépine détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.