La professeure Catherine Régis. Sources: Site web de l’Université de Montréal

Le professeur Jabeur Fathally. Sources: Site web de l’Université d’Ottawa

Wend-Nongdo Justin Ilboudo. Sources: Site web de l’Université Laval

La professeurea été nommée membre du comité d’experts sur l’échange de données sur la santé du Conseil des académies canadiennes (CAC). Ce comité est chargé par le gouvernement fédéral et le Conseil national de recherches du Canada de déterminer les possibilités d’utilisation des avantages de l’échange de données sur la santé.En tant que membre du comité, Catherine Régis contribuera aux politiques fondées sur des données probantes au Canada. Le gouvernement fédéral s'appuie notamment sur les travaux du CAC pour éclairer l’élaboration de politiques publiques., professeur à la Section de droit civil, occupe depuis le 1er juillet dernier la direction du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP).Le professeur Fathally a pris temporairement la relève du professeurqui est actuellement en congé universitaire pour un an.Jabeur Fathally est spécialiste en droit comparé et en droit international. Membre du Barreau de l’Ontario, il est titulaire d’un doctorat, d’une maîtrise, ainsi que d’une licence en droit de l’Université d’Ottawa.Les recherches et les projets du professeur Fathally portent sur divers sujets juridiques qui favorisent le dialogue sur les diverses relations entre le droit, la religion et les droits de la personne.Créé en 1981, le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne réunit des chercheurs des facultés de droit, de sciences sociales, des arts, et de l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa.a défendu sa thèse intitulée « Le paradigme du bail à usage professionnel de l'OHADA » le 21 juin dernier.Le jury était composé deet de, de l’Université Laval,, de l’Université de Sherbrooke, et, de l'Université d’Ottawa.L'objet de la thèse de Justin Ilboudo consiste à identifier la vision qui est « au cœur » du bail à usage professionnel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires et à mesurer la cohérence du législateur vis-à-vis de ses propres choix.Le docteur en droita obtenu le prix Maurice Ahanhanzo Glèlè, qui récompense les doctorants dont les travaux de thèse portent essentiellement sur un sujet d’intérêt pour la justice constitutionnelle béninoise.