Patrick Shea, Patrick Boucher, Hadrien Montagne, Konstantin Sobolevski et Sonia Bardakjian. Source: Site web de McCarthy Tétrault

Me Stéphanie Leclaire. Source: LinkedIn

La Corporation Domtar, basée en Colombie-Britannique et filiale du Groupe Papier Excellence, a annoncé mercredi l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Produits forestiers Résolu.La valeur de la transaction est évaluée à 2,7 milliards $ US, soit 3,5 milliards $ CA.Sur la Côte-Nord, Produits forestiers Résolu est propriétaire de l'usine de papier journal de Baie-Comeau qui est fermée depuis mars 2020 et de la Scierie des Outardes. Aucune annonce concernant la réouverture de l'usine de Baie-Comeau, dont 250 employés ont été mis à pied par cette fermeture, n'a été faite.Dans le cadre de cette transaction, Paper Excellence et Domtar ont été avisés par le cabinet McCarthy Tétrault, avec une équipe composée deet, de Montréal.Produits forestiers Résolu était représenté par Stikeman Elliott dans cette transaction. À Droit-Inc, le cabinet a cependant répondu que « l’équipe en question ne souhaite pas dévoiler d’information » quant aux avocats impliqués dans la transaction, a indiqué la porte-paroleLes avis réglementaires de PF Résolu concernant la transaction ont été déposés par sa première vice-présidente, Affaires corporatives et cheffe du contentieux, MeRésolu continuera d'exercer ses activités sous la même dénomination et l'équipe de direction de Résolu demeurera au siège social de Montréal qui, selon Groupe Papier Excellence, deviendra un carrefour important pour ses activités nord-américaines.Groupe Papier Excellence prévoit conserver les sites de production et les niveaux d'emploi de Résolu., président et chef de la direction de Resolu, affirme dans un communiqué que la transaction permettra à l'entreprise d'accélérer sa croissance en ayant accès à davantage d'outils, de capitaux et d'occasions pour poursuivre ses ambitions.Groupe Papier Excellence entend réaliser une étude de faisabilité pour la conversion éventuelle de l'usine de papier journal de Résolu à Gatineau pour la production de papier d'emballage.L'histoire de Produits forestiers Resolu au Québec remonte à plus de 200 ans, selon la compagnie.Avec les ajouts de Droit-inc.