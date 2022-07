Source: Shutterstock

Les comptables et les ingénieurs coiffent la concurrence au poteau lorsque vient le temps d’embrasser, que ce soit la conquête d’un soir ou l’être cher.Un sondage a demandé aux Britanniques dans quels métiers on trouve les personnes qui embrassent le mieux.Si les banquiers et les fonctionnaires n’ont rien à envier à personne en matière de baiser désastreux, les juristes ne peuvent certainement pas se vanter. Au contraire.Les résultats sont désastreux pour les avocats, qui figurent loin des comptables, classés comme les professionnels dotés des meilleures compétences en ce domaine, relève Legal Cheek.Les médecins et les infirmiers, les ingénieurs, les enseignants et les cuisiniers se démarquent juste après les professionnels des chiffres.À l’autre bout du classement, seuls les banquiers et surtout les fonctionnaires font pire que les avocats. Les fonctionnaires figurent en dernière place de ce classement, de quoi leur laisser un goût amer.Les avocats sont donc classés en troisième place en partant de la fin. Ils sont devancés par les agents immobiliers et les travailleurs du numérique à titre de pires embrasseurs qui soient.Ce sondage est une nouvelle déconvenue pour les avocats britanniques, après avoir déjà figuré en mauvaise place dans un sondage sur les meilleurs amants.Sans compter les autres palmarès qui les dépeignent comme les pires personnes avec lesquelles entretenir des relations, en raison de leur incapacité à décrocher et leur narcissisme pathologique.Il ne reste plus aux juristes qu’à travailler à l’amélioration de leurs compétences, afin d’éviter que leurs partenaires ne soient contraints de faire la fine bouche à l’avenir.