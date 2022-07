Dominic Bédard-Lapointe. Source: Facebook

est le nouveau venu au sein du groupe national de Litiges fiscaux chez McCarthy Tétrault. Il devient ainsi associé.Sa pratique est axée sur les différends fiscaux propres aux grands groupes corporatifs, notamment ceux qui découlent de réorganisations corporatives complexes et de l’application de la règle générale anti-évitement.Son arrivée réjouit, associé et co-dirigeant du groupe national de droit fiscal de McCarthy Tétrault. Il estime que Me Bédard-Lapointe vient renforcer les capacités de leur groupe dans le domaine des litiges fiscaux.« L’expérience unique que Dominic a acquise au ministère de la Justice représente un extraordinaire avantage pour notre groupe de litiges fiscaux dont le travail comprend toutes les étapes de l’audit jusqu’au tribunal », précise-t-il dans un communiqué.Comme il a aussi travaillé au sein de Stikeman Elliott, le nouvel associé a connu les deux côtés de la médaille. Depuis le début de sa carrière, il a représenté à la fois les contribuables et la Couronne.« Les lois fiscales sont techniques, en évolution constante, et font régulièrement l’objet de modifications. Je suis très heureux de savoir que nos clients bénéficieront d’une meilleure compréhension multidimensionnelle des lois fiscales grâce à Dominic », affirme pour sa part, associé directeur régional pour le Québec.En plus d’exercer comme avocat, le Barreau 2011 se dédie à la vulgarisation et l’avancement des connaissances fiscales au pays. Il est chargé de cours à HEC Montréal dans le programme de maîtrise en fiscalité. Il compte aussi plusieurs conférences et publications à son actif.Il est en outre coprésident du comité des jeunes fiscalistes de la Fondation canadienne de fiscalité à Montréal, pour lequel il siège également au conseil des gouverneurs au niveau national.