Raymond Hébert n'est plus... Source: DJC

L’avocatest décédé à l’âge de 72 ans dans des circonstances dramatiques.C’est son beau-fils,, qui a été accusé de meurtre au deuxième degré pour avoir poignardé l’avocat, selon TVA Nouvelles, qui indique que l’agresseur aurait été frappé de psychose, et qu’il aurait blessé trois autres personnes.Ce barreau 1975 exerçait en litige civil et commercial, en droit de la copropriété, en droit immobilier et en droit du travail chez de Grandpré Jolicoeur.Sur la page professionnelle de feu Me Hébert, le cabinet explique que c’est avec « une profonde tristesse et le cœur lourd que nous vous annonçons le décès de notre cher collègue, Me Raymond Hébert. (...) On se souviendra de son sens de l’humour, de sa joie de vivre et de sa vivacité à jongler avec les mots pour faire rire son entourage.« Son départ laisse un grand vide pour ceux qui le côtoyaient. »Me Raymond Hébert détenait une licence en droit de l’Université de Sherbrooke.« Raymond était un homme généreux et un avocat passionné qui avait à cœur de bien conseiller et représenter ses clients, salue le cabinet De Grandpré Jolicoeur dans une publication sur LinkedIn. Nous nous rappellerons de son professionnalisme, de son sens de l'humour, de sa joie de vivre et de son esprit d’équipe. »Les commentaires se joignent à cet hommage. Me, avocat chez Robinson Sheppard Shapiro, partage le souvenir de son premier procès comme étudiant et stagiaire, alors qu’il travaillait avec Me Hébert. « Il avait toujours du temps pour les plus jeunes et il prenait son rôle de mentor à coeur », écrit-il.Me, avocat associé chez Crochetière Pétrin, salue « un gentleman ».Raymond Hébert laisse dans le deuil son épouse Lucie Dion et ses deux enfants.