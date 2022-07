Me Emmanuelle Lanctôt. Source: LinkedIn

a franchi une nouvelle étape de sa carrière ; elle détient dorénavant le titre de « maître ».La Barreau 2022 poursuit maintenant sa carrière comme avocate en litige chez Woods, le cabinet où elle a exercé tour à tour les fonctions d’étudiante et de stagiaire.Elle s’implique dans des dossiers de litige, notamment dans les domaines du droit international privé, des actions collectives et de la diffamation.Me Lanctôt complète actuellement un Master of Laws de la London School of Economic tout en poursuivant sa carrière juridique.Me Lanctôt a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal en 2021. Elle a notamment profité de son parcours universitaire pour travailler à titre d’étudiante de recherche pour le professeurElle a également participé, en 2021, au Concours de plaidoirie en droit de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté et remporté, avec son équipe, le prix de meilleur groupe, de meilleure équipe d'orateurs, la deuxième place pour la faculté de droit de l’UdeM et la troisième place pour le meilleur mémoire.