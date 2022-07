Catherine Duplessis-Guindon. Source: LinkedIn

acquiert un nouveau titre ! Admise au Barreau, elle poursuit sa carrière chez Hudon Avocats, un cabinet qui se spécialise dans les domaines du litige en valeurs mobilières et des litiges civils et commerciaux.Le cabinet a été fondé par Meen 2016, après qu’il eût œuvré chez Davies, Heenan Blaikie et Woods.« J’ai fini mon stage chez Hudon Avocats au début du mois de juillet 2022 et j’éprouve énormément de fierté de débuter ma carrière à titre d’avocate dans ce bureau, auprès de professionnels rigoureux et chevronnés », explique à Droit-Inc la principale intéressée.Source : Catherine Duplessis-Guindon / LinkedInLa Barreau 2022 détient un baccalauréat en droit et un baccalauréat en psychologie-sociologie de l’Université de Montréal. Elle a été étudiante stagiaire à la Banque Nationale entre mai 2020 et août 2021.« Dès mes premières journées de stage, je me suis rapidement intégrée à l’équipe et un lien de confiance s’est rapidement développé entre mes futurs confrères/consœurs et moi-même. »Me Duplessis-Guindon a aussi été bénévole chez Pro Bono Students Canada.« C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme, mais surtout sans hésitation, que j’ai accepté d’intégrer l’équipe à titre d’avocate », conclut-elle.