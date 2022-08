L’avocate Rime El Rhoul. Source: Courtoisie

L’entreprise Pelican International, spécialisée dans la conception et la fabrication d’embarcations de plaisance, a promu l’une de ses avocates : Rime El Rhoul.Source : Rime El Rhoul / LinkedIn« Je suis très heureuse de me joindre à l’équipe juridique de Pélican International, une entreprise québécoise qui rayonne au niveau international. Meet toute la famille Pelican m’ont accueilli et m’ont fait confiance. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que je relève ce nouveau défi », confie à Droit-Inc la principale intéressée.Me El Rhoul travaillait pour les affaires juridiques de l’entreprise lavalloise depuis janvier dernier. Elle a auparavant œuvré à la Chambre des communes, entre novembre 2019 et décembre 2021, ainsi qu’à la Fondation du Barreau entre janvier 2019 et novembre 2019.Rime El Rhoul est bachelière en droit de l’Université de Montréal, d’où elle 2018. Elle détient depuis mai dernier un certificat en droit des contrats de la Harvard Law School.Elle a aussi été porte-parole bénévole de Research4Refugees de février 2017 à janvier 2018.