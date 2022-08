Todd Maron, Jonathan Chang, Alan Prescott et Bill Berry. Sources: LinkedIn et Twitter

Selon Bloomberg Law, une douzaine d’avocats ont quitté leur poste chez Tesla cette année. La société n’a pas d’avocat ni de responsable juridique parmi ses trois principaux dirigeants. Elle se retrouve aussi sans avocat général permanent depuis 2019.Des personnes qui ont travaillé avec Musk au fil des années croient qu’il valorise beaucoup plus les ingénieurs que les avocats… Ce qui pourrait le nuire dans ses batailles judiciaires et dans ses relations avec les actionnaires.Selon des sources de Bloomberg Law, le chef du département juridique de Tesla, Me, aurait quitté son poste il y a environ un mois. Une information que l’entreprise a niée sur Twitter.Le plus ancien chef juridique de chez Tesla, Me, a quitté ses fonctions en 2018 après cinq ans de service. C’est l’ancien avocat personnel de Musk, Me, qui a remplacé Maron pendant deux mois. Il a ensuite démissionné au début de l’année 2019.Mea quant à lui succédé à Me Butswinkas en tant qu'avocat général jusqu'à ce qu'il démissionne lui aussi de l'entreprise, en décembre 2019.Tesla s'est ensuite tourné vers Me Alan Prescott pour devenir son avocat général par intérim. Il a quitté Tesla en 2021 pour Luminar Technologies Inc.C’est Me, un avocat de longue date chez Google d'Alphabet Inc., qui a remplacé Me Prescott. Il a lui aussi quitté Tesla à la fin de l’année dernière pour devenir avocat général de la société de sécurité Clourd Verdaka Inc.Les actionnaires ont exprimé des inquiétudes ces dernières années concernant le manque d’un avocat général ou d’un directeur juridique chez Tesla. C’est pourquoi l’entreprise est maintenant à la recherche de nouvelles recrues pour remplir son équipe juridique.Rappelons qu’à la mi-juillet, Twitter a intenté une action en justice contre Elon Musk pour le contraindre à respecter son acquisition de 44 milliards de dollars. Le procès devrait avoir lieu le 17 octobre prochain.