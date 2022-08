Source: Shutterstock

Voici six astuces pour diminuer les distractions au travail, selon Attorney at Work.Les notifications font du bruit, attirent notre attention et peuvent nous distraire pendant plusieurs minutes et même plusieurs heures. Alors, n’hésitez pas à désactiver les notifications des médias sociaux, des applications, mais aussi de votre boîte courriel.Pour mieux organiser votre temps, n'hésitez pas à faire une liste de tâches. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’application Microsoft To Do. Son interface est assez simple et elle s’intègre facilement à la plateforme d’Outlook, ce qui permet de convertir des e-mails en tâches. D’autres applications comme Microsoft Planner, ToDoist et Trello sont aussi très efficaces.Réservez un temps précis dans votre journée pour lire vos e-mails. Puisque vous n’utiliserez plus de notifications qui indiquent que vous avez reçu un message, il est essentiel de planifier dans votre journée quelques moments pour vous concentrer uniquement sur vos e-mails.Lorsque vous consultez vos e-mails, respectez les 4 D : faire, déléguer, repousser et supprimer. Si un e-mail peut prendre moins de cinq minutes à gérer, occupez-vous-en immédiatement et sortez-le de votre boîte de réception.Si vous pouvez le déléguer à quelqu'un d'autre, déléguez-le et retirez l'e-mail de votre boîte de réception. Si vous ne pouvez pas déléguer l’e-mail et qu'il vous faut plus de cinq minutes pour vous en occuper, repoussez-le en l'ajoutant dans votre liste de tâches.N’oubliez pas de supprimer les spams et autres e-mails que vous n'avez pas besoin au fur et à mesure.Pour réussir à vous concentrer sur un travail plus complexe, n’hésitez pas à prévoir plusieurs heures pour effectuer cette tâche. Pendant ce temps, agissez comme si vous étiez en réunion. Ignorez vos e-mails, fermez votre téléphone et isolez-vous dans une pièce pour éviter toutes distractions possibles. Restez concentré sur votre tâche.Garder votre téléphone sur votre bureau peut vous donner envie de naviguer sur les médias sociaux durant vos heures de travail. Pour éviter cela, vous pouvez ranger votre cellulaire dans un tiroir pour ne pas avoir envie de l’utiliser.Si vous devez faire des appels téléphoniques durant la journée, laissez la sonnerie activée pour entendre les appels entrants. Si vous avez une montre intelligente, désactivez toutes les notifications sauf les appels entrants.