Me Lucas Cesaratto Desrosiers. Source: LinkedIn

Le cabinet Fasken agrandit encore son équipe avec l’arrivée de Medans son groupe de droit immobilier. Cet avocat conseille des clients dans les dossiers d’acquisitions et de ventes d’actifs immobiliers, résidentiels ou commerciaux, ainsi que dans la rédaction de conventions et d’offres de financement.« Je suis très fier d’accueillir Lucas Cesaratto Desrosiers au sein de l’équipe immobilière de Fasken. Au plaisir de travailler ensemble! », a mentionné sur LinkedIn Me, également associé chez Fasken en droit immobilier.Me Cesaratto Desrosiers détient un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke ainsi qu’un certificat en droit privé européen de l’Université de Salzbourg. Il est membre du Barreau du Québec depuis 2020.Il a débuté sa carrière en droit en tant que stagiaire, puis avocat dans la firme montréalaise Cucciniello Calandriello. Durant son passage dans ce cabinet, il a concentré sa pratique sur les transactions commerciales et les questions d'assurance d'intérêt national.Il a par la suite fait son entrée chez Gascon en tant qu’avocat dans les équipes de droit immobilier et droit commercial. Il concentrait alors sa pratique sur le droit immobilier, le droit corporatif et les transactions.Depuis 2017, l’intérêt de Lucas pour les technologies émergentes et la biotechnologie le mènent à participer activement au développement de Probionase Therapies, une startup pharmaceutique montréalaise dédiée à la mise en marché du premier probiotique administré par voie nasale.Il est depuis trois ans vice-président aux ventes et au marketing de cette compagnie. Cette expérience lui a permis d’acquérir une compréhension du monde corporatif, puisqu’il devait souvent, dans le cadre de ses fonctions, mener plusieurs activités commerciales.Il se dit aujourd’hui fier de rejoindre l’équipe de Fasken à Montréal. « Très heureux d’annoncer que je me suis joint au groupe de droit immobilier de Fasken à Montréal », a-t-il déclaré sur LinkedIn. Me Lucas Cesaratto Desrosiers est bilingue et il axe sa pratique en droit des affaires et en droit civil et litiges.