Cédric Gagnon-Ducharme, Alexis Deschênes et Adam Wrzesien. Source: LinkedIn

Marie-Laurence Desgagnés et Cloé Rose. Source: Site web du PQ

Paméla Lavoie-Savard et Paul St-Pierre Plamondon. Source: Site web du PQ

Stéphane Handfield et Raphaël Déry. Source: Site web du PQ

Voici les neuf candidats au PQ qui détiennent une expérience juridique.pour la circonscription de Vachon:Natif de Trois-Rivières, ce juriste est titulaire d’un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Au cours des dernières années, il s’est impliqué dans le journal étudiant le Pigeon Dissident ainsi que dans la promotion de la langue française. En 2021, Il a été étudiant en droit au cabinet Riel & Associates.pour la circonscription de Bonaventure:Avant de débuter sa carrière en droit, Alexis Deschênes était journaliste pour Radio-Canada et TVA. Il détient un baccalauréat en affaires publiques, communautaires et analyse de politiques à l’Université de Concordia ainsi qu’un baccalauréat en droit à l’Université Laval.Ce Barreau 2013 a été avocat à la direction du contentieux du ministère de la Justice du Québec en plus d’avoir été conseiller au Barreau du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Il est présentement avocat au Centre communautaire juridique du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie.pour la circonscription de Verchères:Ce candidat détient un baccalauréat en droit à l’UQÀM ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires au HEC de Montréal. Barreau 2008, Me Gagnon-Ducharme a été avocat pour Blanchette et Associés, RCI environnement et TFI International. Il est depuis environ un an directeur des affaires juridiques et conformité chez OPAL-RT Technologies.pour la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce:Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, cette candidate de 19 ans étudie au baccalauréat en droit et common law à l’Université de Sherbrooke. En 2019, elle a été élue représentante d’équipe pour la députée bloquiste Christine Normandin.Elle a également été présidente du Comité régional de la Montérégie-Ouest pour le Forum jeunesse du Bloc québécois. Depuis 2021, elle est conseillère au Comité national des jeunes du Parti Québécois.pour la circonscription de Chambly:Cette candidate de 22 ans est actuellement étudiante en droit civil et en common law à l’Université McGill. Durant les dernières années, elle a été auxiliaire juridique au Tribunal administratif du Québec.Passionnée de politique, Marie-Laurence Desgagné aurait refusé un stage dans un cabinet pour pouvoir se présenter aux prochaines élections. Elle a été candidate pour le Bloc Québécois dans Brossard-Saint-Lambert aux élections du 20 septembre 2021.pour la circonscription de Beauce-Nord:Cette Barreau 2016 détient un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke. Elle a été étudiante en droit chez Nancy Couvrette Avocate, à la direction des services judiciaires de la métropole à Montréal ainsi qu’au bureau de la juge en chef de la Cour du Québec.Me Lavoie-Savard a été avocate à l’Association de la construction du Québec et au cabinet Rivest Schmidt. Elle travaille présentement à son compte et accepte des mandats en droit municipal, droit de la jeunesse, droit civil et en droit de la santé.pour la circonscription de Camille-Laurin:Chef du parti québécois depuis octobre 2020, Me St-Pierre Plamondon est titulaire d’un certificat en droit international de l’Université suédoise de Lund, d’un baccalauréat en droit civil et en common law de l’Université McGill et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université d’Oxford, en Angleterre.Barreau 2003, il a pratiqué le droit en Bolivie et en Belgique, avant de revenir faire de même au Québec, à Montréal et à Gatineau. En 2003, il a été avocat chez Stikeman Elliott et en 2010 il a été élu vice-président et avocat pour Delegatus Services Juridiques.pour la circonscription de Gatineau:Avant de débuter sa carrière en droit, Raphaël Déry était très impliqué dans le monde politique. En 2004, il a été adjoint parlementaire pour la députée du Bloc Québécois, Diane Bourgeois. Il a par la suite été candidat pour le Bloc Québécois en 2007 puis directeur de campagne pour le Parti Québécois l’année suivante.Me Déry est titulaire d’un baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa. Ce Barreau 2018 a été avocat et conseiller juridique de coopératives et juriste au Centre de justice de proximité de l’Outaouais. Ce candidat est présentement directeur général et conseiller juridique des coopératives à la Fédération intercoopérative en habitation de l’Outaouais.pour la circonscription de Masson:Stéphane Handfield est membre du Barreau du Québec depuis 1992. Avant de retourner à la pratique privée, il a exercé les fonctions de commissaire à la Section de la protection des réfugiés pendant 11 ans. Me Handfield a également été chargé de cours au Cégep Saint-Laurent où il a enseigné le droit à l’immiigration.Il est l’auteur du livre Immigration et criminalité au Canada - Quand l’expulsion devient inévitable, paru aux Éditions Wilson et Lafleur en 2020. Il est aussi l’auteur du livre Fatima - Le parcours d’une réfugiée, paru aux Éditions Wilson et Lafleur en 2022.