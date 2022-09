Éloïse Coulombe et Eve Théoret. Source: Site web du Parti conservateur du Québec

Voici tous les candidats pour le Parti conservateur du Québec qui ont œuvré dans le milieu juridique.pour la circonscription de Soulanges:Éloïse Coulombe est étudiante au Cégep de Valleyfield en techniques juridiques. Elle s’implique activement dans la communauté de Côteau-du-Lac en tant que monitrice en sécurité aquatique, en improvisation, en théâtre et en tant que sauveteuse. Éloïse Coulombe est passionnée de parachutisme, d’écriture, d’art, de course à pied et de randonnée.pour la circonscription de Vaudreuil:Eve Théorêt travaille actuellement comme gestionnaire au cabinet de l’avocate Me Anne-France Goldwater. Elle aime s’impliquer dans sa communauté, notamment en préparant des repas chauds qui sont livrés aux personnes seules et isolées pendant le temps des fêtes.La candidate a occupé plusieurs emplois dans le domaine de l’hôtellerie en plus d’être gestionnaire et assistante dans la clinique chiropratique de son père.pour la circonscription de Huntingdon:Avocat de formation, François Gagnon possède une expérience professionnelle en droit, en gestion et administration, en éducation, en politique et lobbying et en relations publiques. Depuis 1993, il enseigne au niveau collégial les aspects éthiques et juridiques en milieu carcéral.De 2012 à 2020, il a occupé les postes de directeur général et de secrétaire-trésorier de la Municipalité de Franklin et de directeur général par intérim de la Ville d’Ormstown de 2020 à 2021. Il est actuellement directeur du greffe et greffier d’Ormstown, fonctions qu’il occupe depuis février 2020 en plus de son poste d’enseignant.pour la circonscription de Rousseau:Gisele DesRoches cumule plus de 20 ans d’expérience en service-conseils en gestion de la rémunération et en équité salariale auprès d’entreprises et de leurs dirigeants ainsi qu’auprès d'organisations publiques et parapubliques. Elle est bachelière en droit à l’Université de Montréal.pour la circonscription de Borduas:Jean-Félix Racicot est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Cet avocat pratique le droit depuis 1996 sur la Rive-Sud de Montréal. Surnommé « l’avocat du déconfinement » il avait fait parler de lui par rapport à sa requête adressée à la Cour supérieure pour demander le déconfinement du Québec.Intéressé par la politique dès son plus jeune âge, Me Racicot a été candidat aux élections fédérales de 2006 dans la circonscription de Verchères.pour la circonscription de Beauce-Sud:Jonathan Poulin détient un baccalauréat en droit civil de l’Université d’Ottawa et un diplôme universitaire en common law de l’Université de Montréal. Ce Barreau 2017 a été avocat chez Langlois et Fasken. Il est aujourd’hui conseiller aux affaires juridiques chez Desjardins.pour la circonscription de Chomedey:Me Merakos est diplômé de l'Université de McGill et du London School of Economics and Political Science, où il a obtenu une maîtrise ès sciences en politique et gouvernement de l'Union européenne. Il est aussi titulaire d'une licence en droit et d'un Juris Doctor des Universités de Montréal et d'Ottawa.Actuellement avocat chez Bergman & Associés, ce candidat a travaillé sur divers dossiers relatifs aux droits de la personne, à la protection de la jeunesse, aux anciens combattants ainsi que constitutionnels.pour la circonscription de Maurice-Richard:Louise Sexton détient un certificat en droit de l’Université de Montréal, un baccalauréat en histoire et une maîtrise en histoire économique de l’UQAM. Elle étudie présentement la criminologie à l’Université de Montréal à l’âge de 69 ans.Cette candidate est actuellement adjointe à la direction du CRC Maison EssoR, une maison de transition pour hommes judiciarisés de statut fédéral. Elle a aussi travaillé en droit des affaires pendant 20 ans.pour la circonscription de l’Abitibi-Est:Maxym Tellier-Perron a étudié au baccalauréat en études politiques appliquées, cheminement en droit, à l’Université de Sherbrooke. Pendant la pandémie, il a choisi de mettre ses études sur pause pour revenir vivre à Val d’Or.Ce candidat a lancé en janvier dernier sa propre entreprise en informatique, Service Web Amachamax. Il était candidat aux élections provinciales de 2014 sous la bannière conservatrice dans la circonscription d’Abitibi-Est.pour la circonscription de Taillon:Me Pierre-Marc Boyer est avocat depuis 15 ans dans le domaine du droit de la construction et plus précisément dans le domaine des plans de garantie. Ce Barreau 2007 travaille actuellement chez Garantie Construction Résidentielle. Il détient un baccalauréat en journalisme à l’UQAM.pour la circonscription de La Pinière:Tzarevna Bratkova est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sofia, d’un certificat en criminologie de l’Université de Montréal et d’un certificat en immigration et relations interethniques de l’UQAM. Avocate en droit criminel dans son pays d’origine, la Bulgarie, elle œuvre maintenant en tant qu’agente correctionnelle.pour la circonscription de Groulx:Valerie Messore détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et un diplôme d’études supérieures en fiscalité du HEC de Montréal. Cette Barreau 2011 a été avocate au ministère de la Justice du Canada et au cabinet PwC Law. Elle travaille aujourd’hui à son compte et axe sa pratique dans les litiges fiscaux.pour la circonscription de Lafontaine:Ce candidat de 45 ans originaire de Casablanca, au Maroc, est avocat au Québec depuis 2008.Il détient un baccalauréat en droit privé à l’Université Hassan II de Casablanca, un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit des affaires et fiscalité à l’Université d’Auvergne à Clermont-Ferrand, en France, et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.