Me Thomas Bernier-Villeneuve n’est plus... Source: Site web de TCJ

Me Caroline Côté. Source: Site web de TCJ

Me Jean-Luc Couture. Source: Site web de TCJ

Micheline Dessureault. Source: Site web de TCJ

Mea été victime de la chute d’un arbre alors qu’il faisait du camping au Parc national Olympique, dans l’État de Washington.Le soir du 30 août, l’avocat et sa compagne était à l’intérieur de leur tente à Elk Lake, un site de camping sauvage, quand un arbre s’est effondré sur eux.Me Thomas Bernier-Villeneuve a été tué sur le coup. Sa compagne s’en est sortie sans blessures.Elle a pu prévenir les secours, qui se sont rendus sur place le lendemain matin par hélicoptère. Le parc National Olympique, d’une superficie de 3 700 kilomètres carrés -huit fois la taille de l’Île de Montréal - est la plus grande zone sauvage de l’État de Washington.Le couple était parti aux États-Unis pour faire de la randonnée, alors que l’avocat était entre deux emplois.Ce passionné de plein air venait de quitter le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur pour rejoindre une firme spécialisée en cybersécurité.Il n’aura pas eu le temps de se présenter à son nouvel emploi.L’émotion a été vive chez Therrien Couture Joli-Coeur (TCJ) à l’annonce du décès du jeune avocat de 34 ans, qui était membre de l’équipe de droit des affaires, commercial et corporatif.« Cela a créé une onde de choc au bureau de Brossard », où travaillait l’avocat jusqu’à la mi-août, rapporte Me, associée chez TJC.Les jeunes avocats proches du disparu se sont regroupés un moment. Un 5 à 7 sera certainement organisé à la mémoire de l’avocat dans les prochaines semaines entre ses anciens collègues.Caroline Côté se rappelle des débuts de Thomas Bernier-Villeneuve chez TCJ, il y a deux ans. « Il a débuté comme stagiaire en octobre 2020. » Assermenté en 2021, l’avocat rejoint alors l’équipe de droit des affaires du cabinet.« Thomas était un professionnel ambitieux, dévoué, très passionné par sa pratique en droit », salue Caroline Côté. « Comme collègue, il était toujours de bonne humeur, souriant, prêt à aider ses collègues, à participer aux activités du cabinet, ici à Brossard et dans toute l’organisation. »Thomas Bernier-Villeneuve détenait un baccalauréat en droit de l’Université McGill, ainsi qu’un baccalauréat bidisciplinaire en philosophie et science politique de l’Université d’Ottawa. Il était également titulaire d’une maîtrise en science politique de l’Université de Montréal, où il a été auxiliaire d'enseignement de 2012 à 2014.Avant de se joindre à TCJ, Thomas Bernier-Villeneuve avait travaillé en droit de la propriété intellectuelle et en droit autochtone au sein de cabinets boutiques.Chez TCJ, sa pratique portait sur le droit des sociétés en général, les fusions et acquisitions et la rédaction de contrats commerciaux. Il se pratiquait également en cybersécurité, protection des renseignements personnels et respect de la vie privée.Le jeune avocat s’était passionné pour le droit des technologies et la cybersécurité, souligne Me, associé chez TCJ.« il avait le don de simplifier ces notions, de les expliquer aux gens, en inspirant confiance aux clients et à ses collègues », salue l’associé. Le jeune avocat était « un excellent communicateur, poursuit-il. En rencontres un à un avec un client, comme lors de conférences en droit des technologies et en cybersécurité, Thomas Bernier-Villeneuve était apprécié pour sa facilité d’élocution et son aisance.Sur les réseaux sociaux, ceux qui ont croisé le parcours du disparu lui rendent hommage.« Quelle perte et tristesse! Vraiment trop jeune. Quel chic bonhomme il était. Un vrai gentleman », écrit, la directrice des services de propriété intellectuelle et des affaires internationales chez TCJ.« Thomas laisse le souvenir d'un jeune homme brillant, engagé et proche des gens », rend hommage une publication de l’association des Diplômé.e.s de science politique de l’Université de Montréal.