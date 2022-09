Source: Shutterstock

Le blogue juridique “Attorney at work” suggère six stratégies éprouvées pour augmenter vos revenus.: est-ce que vous couvrez tous les besoins juridiques de vos clients? Pour le savoir, faites une analyse des écarts qui trace le travail spécifique pour chaque client et leurs besoins. Par exemple, si un client utilise vos services en droit des affaires mais pas en droit du travail, préparez une présentation ciblée pour lui présenter vos ressources et vos experts dans ce domaine.: la pandémie a réduit les occasions de réseauter et de recruter de nouveaux clients mais ne négligez pas votre liste de clients potentiels. Continuez de leur envoyer de l’information pertinente, maintenez la relation et continuez de la nourrir.: profitez des technologies disponibles pour rejoindre plusieurs personnes en même temps. Organisez des webinaires ou des sessions zoom pour partager des informations importantes ou présenter de nouveaux collaborateurs.: la pandémie a forcé plusieurs organisations à revoir leurs besoins et leurs budgets juridiques. C’est le moment pour vous de présenter vos services, de soumettre une proposition ou d’organiser une rencontre, qu’elle soit virtuelle ou en présentiel.: cela peut paraître simple mais toute demande d’information, aussi triviale soit-elle, doit être traitée immédiatement, même dans un environnement de télétravail.: finalement, n’oubliez pas qu’un des outils de développement d’affaires le plus efficace demeure la conversation. Discuter avec un client actuel ou potentiel est encore un moyen efficace de communiquer et partager de l’information et de prendre le pouls de vos interlocuteurs.