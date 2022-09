Daliane Boudreau-Couture, Roody-Jennie Mombrun et Ève Faubert. Source: LinkedIn

Trois nouvelles stagiaires se joignent à l’équipe de Dunton Rainville dans leurs bureaux situés à Montréal et à Sherbrooke.« (Elles) seront rapidement impliqué(e)s dans les dossiers afin de leur permettre d’acquérir une expérience pratique et consolider leur apprentissage sous la supervision d’avocats d’expérience. Nous leur souhaitons à (toutes) un stage à la hauteur de leurs attentes et un excellent automne parmi nous! », mentionne le cabinet sur LinkedIn.est titulaire d’un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke. Elle complète actuellement une maîtrise en administration et gestion des affaires, à la même université. Elle s’est énormément impliquée durant ses études.Elle a été vice-présidente du Comité Vêtements de Sherbrooke, vice-présidente du Comité du Défilé de Mode et coordonnatrice du Comité des finissants de la Fac de droit. Elle a aussi accompagné des étudiants de première année dans leur cheminement académique au baccalauréat en droit.Cette future avocate a été étudiante en droit chez Volenretard.ca et chez TransferTech Sherbrooke. Elle est présentement coordonnatrice du Comité de droit de la propriété intellectuelle et de la technologie de l’Université de Sherbrooke.Avec sa créativité débordante, Daliane a développé des passions pour la photographie, la peinture, la couture, le design graphique, la cuisine et l’esthétique.détient un diplôme en techniques juridiques du Cégep régional de Lanaudière, à L’Assomption. Elle effectue présentement une licence en droit civil et développement international et mondialisation à l’Université d’Ottawa.Durant ses années collégiales, elle s’est impliquée en improvisation, en musique et en politique, en participant entre autres à plusieurs réunions du Parti Libéral et de Québec Solidaire.Cette future avocate a été agente de recouvrement dans le département des contentieux en plus d’avoir effectué un stage à la Commission des droits de la personne, dans la division de l’équité en matière d’emploi.Les domaines de pratique qui l’intéressent sont le droit familial, le droit de l’immigration et le droit municipal.est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en science de la santé au Cégep de Sherbrooke ainsi que d’un baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke. Elle complète présentement une maîtrise en droit et sciences de la vie à la même université.Pendant un an, elle a été collaboratrice au sein de l’Équipe de notaires Abinader. Elle est aujourd’hui très heureuse de rejoindre le cabinet Dunton Rainville en tant que stagiaire.« C’est avec enthousiasme que je vous annonce que j’effectuerai mon stage COOP cet automne chez Dunton Rainville », dit-elle sur LinkedIn.