Tessa Martin. Source: LinkedIn

Mathieu Lalonde. Source: LinkedIn

« Bienvenue àet à! Les mois à venir s’annoncent stimulants et enrichissants. Chez Dentons, nous sommes fiers de participer au développement professionnel de nos stagiaires en leur présentant des opportunités flexibles pour parfaire leurs compétences », a annoncé le cabinet sur LinkedIn.Tessa Martin détient un baccalauréat en droit à l’Université McGill et un baccalauréat ès art relations internationales à l’Université de la Colombie-Britannique. Elle a fait un échange étudiant en études hispaniques et en langue espagnole à l’Université de Granada, en Espagne.Durant ses études, Tessa Martin s’est énormément impliquée dans les associations étudiantes de son université. Elle a entre autres co-présidé le McGill Corporate Accountability Project, a participé à l’un des plus grands concours de plaidoirie au monde, le Jessup International Moot et a fait partie de la chaire de recherche de l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés.Cette future avocate a travaillé à la Clinique d'information juridique à McGill et au Centre de recherche-action sur les relations raciales en tant que chargée de cas. Elle a également été étudiante chercheuse dans le cadre d’un stage international pour les droits de l’homme.Durant ce stage, Tessa a réalisé une étude de recherche sur les lois et les politiques entourant les travailleurs des plantations au Sri Lanka, intitulée « Estate Workers in Sri Lanka: An Account of the Legal and Policy Framework », qui a été publiée par le Centre international d'études ethniques (ICES).Mathieu Lalonde est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en administration des affaires à l’Université de Sherbrooke. Ce futur avocat s’est particulièrement démarqué durant ses études pour l’excellence de son dossier académique. En 2018, Il a été récipiendaire d’une mention sur la liste du doyen de la faculté de droit de son université.Sa passion pour le sport l’a mené à être moniteur de tennis à la Ville de Laval, avant de faire un stage en vente et marketing chez Sanofi. Il a par la suite été étudiant en droit au programme coop de Dentons, puis stagiaire.« Je suis heureux de vous annoncer que je commence une nouvelle étape de mon cheminement en tant que stagiaire en droit chez Dentons! », a-t-il mentionné sur LinkedIn.