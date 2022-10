Les honorables Jean-Louis Lemay, Renée Thériault, Janet Michelin, Catherine Piché et David E. Roberge. Sources: Sites web la Cour du Québec, de l’Université de Montréal, d’IMK et de McCarthy Tétrault LLP, et Twitter

L'honorable, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé le 12 octobre plusieurs nominations à la magistrature du Québec en vertu du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016.L'honorable, qui est juge à la Cour provinciale du Québec, est nommé juge puîné de la Cour supérieure du Québec dans le district de Québec. Il a enseigné à l'École du Barreau et a été présent dans divers comités du Barreau du Québec. Il remplace la juge A. Soldevilla qui a choisi de devenir juge surnuméraire., qui est conseillère juridique principale à la Cour suprême du Canada à Ottawa, est nommée juge puînée de la Cour supérieure du Québec dans le district de Montréal. La juge Thériault a reçu plusieurs bourses et prix, notamment pour son soutien à l'aide juridique. Elle remplace le juge D. Platts, qui a démissionné en février dernier.est associée au cabinet IMK LLP à Westmount. La juge Michelin a été co-chargée de cours dans le domaine des techniques de plaidoirie à l'Université McGill de 2016 à 2022. Elle est nommée juge puînée de la Cour supérieure du Québec dans le district de Montréal et remplace la juge L. Arcand, qui a démissionné en avril dernier.est professeure et vice-doyenne de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Au cours des dernières années, elle a été invitée à siéger au sein du Comité sur les règles de la Cour fédérale du Canada. Elle est nommée juge puînée de la Cour supérieure du Québec dans le district de Montréal. Elle remplace la juge M.D. Perrault qui a choisi de devenir juge surnuméraire., qui est associé chez McCarthy Tétrault, à Montréal, est nommé juge puîné de la Cour supérieure du Québec dans le district de Montréal. Durant sa carrière d'avocat, il a été très actif au sein de plusieurs comités du Barreau du Québec, du Barreau de Montréal et de l'Association du Barreau canadien, notamment en matière de déontologie. Il remplace le juge M. St-Pierre, qui a choisi de devenir juge surnuméraire.« Je souhaite aux juges Lemay, Thériault, Michelin, Piché et Roberge beaucoup de succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils serviront bien la population du Québec en tant que membres de la Cour supérieure », a affirmé l'honorable David Lametti.Depuis novembre 2015, plus de 560 juges ont été nommés à une cour supérieure. Selon le ministère de la Justice du Canada, plus de la moitié de ces juges sont des femmes, et ces nominations font état d'une représentation accrue des minorités visibles.