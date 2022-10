Source: Shutterstock

Voici 4 actions à mettre en œuvre dans votre quotidien, délivrées par Thomson Reuters, pour se diriger vers des méthodes de travail plus productives.Il est fondamental de comprendre quand vous êtes le plus productif, de manière à utiliser votre énergie efficacement. Certaines personnes sont ainsi plus efficaces le matin, tandis que d'autres sont plus productives l'après-midi.Alors, êtes-vous prêt à vous attaquer à des tâches difficiles dès le matin ou préférez-vous reporter ces tâches à plus tard dans la journée ?Assurément, savoir comment et quand vous travaillez le mieux est la clé d'une journée productive.Plus que jamais, offrez-vous des pauses tout le long de la journée. Il est évident que personne ne peut travailler sans s’arrêter tout en restant performant à 100 %.N’hésitez surtout pas à vous lever, vous étirer, vous éloigner de votre bureau… L’objectif ici ? Se recentrer, prendre du recul sur le travail réalisé et se redynamiser.Tout cela va vous permettre de revenir à votre bureau avec un esprit plus clair pour terminer votre travail.Connue aussi sous le nom du principe de Pareto, cette règle signifie que 80 % des effets sont le produit de seulement 20 % des causes.Autrement dit, il s’avère plus judicieux de concentrer ses efforts, son énergie et ses ressources sur les éléments prioritaires qui produiront les meilleurs résultats en premier.Il faut ainsi identifier ses tâches les plus importantes, ainsi que celles qui génèrent la plupart de vos résultats, et vous concentrer d'abord sur celles-ci.Cela vous permettra d’éviter de consacrer une grande partie de votre énergie à des tâches de faible valeur qui ne fourniront pas beaucoup de résultats à long terme.Certaines tâches improductives s’avèrent non rentables, monotones et manuelles. Celles-ci peuvent facilement être automatisées à l'aide de technologies à l’instar de HighQ.Cette plateforme juridique permet de planifier et organiser son travail de façon optimale. Déléguer ces tâches vous permettra ainsi de vous consacrer pleinement aux plus importantes.