Maïté Blachette Vézina, Simon Jolin-Barrette, Sonia LeBel et Jean Boulet. Source: Site web de l’Assemblée nationale du Québec

a annoncé ce jeudi 20 octobre son nouveau Conseil des ministres. Ce cabinet compte 14 femmes et 16 hommes, ce qui est considéré comme étant « dans la zone de parité ».Voici les quatre avocats qui seront à la tête d’un ministère :Maïté Blachette Vézina est l’une des nouvelles recrues du cabinet François Legault.Cette avocate de profession a été nommée ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.En 2017, Me Maïté Blachette Vézina a été élue mairesse de Sainte-Luce à l'âge de 32 ans. Celle-ci a notamment milité pour une plus grande parité et une plus grande présence des jeunes au sein des instances municipales.Elle a également occupé le poste de directrice régionale de Centraide Bas-Saint-Laurent.Simon Jolin-Barrette conserve ses fonctions de ministre de la Justice et de leader parlementaire. Des fonctions qu’il occupe, respectivement, depuis 2020 et 2018.Il se voit néanmoins retirer le ministère de la Langue française qui revient àMe Jolin-Barrette a commencé sa carrière au service des affaires juridiques de la Ville de Montréal et a fait sa pratique en droit public chez Dagenais Gagnier Biron Avocats.Il détient un baccalauréat en droit, un diplôme de deuxième cycle en common law et droit international et une maîtrise en droit constitutionnel à l’Université de Sherbrooke.L’avocate Sonia LeBel demeure à la tête du Conseil du trésor et de l'administration gouvernementale.Cette Barreau 1991 a occupé les fonctions de ministre de la Justice en 2018 puis a hérité du Conseil du Trésor lors d’un remaniement en 2020.Me Sonia LeBel a pratiqué dans plusieurs domaines du droit criminel mais s’est spécialisée dans les infractions reliées aux stupéfiants et au crime organisé.Elle a travaillé pendant plus de 20 ans au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Celle-ci a également été membre puis présidente du comité des infractions du Barreau de Montréal.Le premier ministre a réitéré sa confiance en Jean Boulet en lui confiant de nouveau le Travail.Cet avocat de formation n’a pas repris l’Immigration. Celui-ci s’est également vu retirer celui de l’Emploi et la Solidarité.Me Jean Boulet a travaillé pendant plus de 30 ans en droit du travail et en droit de la santé et de la sécurité du travail. Celui-ci a effectué son stage à la Cour d’appel du Québec et a suivi des ateliers de négociation à l’Université Harvard.Il est aussi membre du Barreau du Québec, de l’Association du Barreau canadien et de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.