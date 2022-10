Source: Shutterstock

Déléguer de manière efficace

Fournir des commentaires constructifs

Responsabiliser les autres

Motiver et impliquer les autres

Priorisation et planification

Savoir dire oui et non stratégiquement

Fixer des limites

Gérer ses mails et son calendrier

Un leader efficace et performant est quelqu'un qui peut comprendre les motivations des gens et obtenir leur participation de manière à ce que leurs besoins et leurs intérêts individuels fusionnent avec l'objectif du groupe.Voici donc 5 étapes délivrées par Attorney at work pour développer son leadership.Pour diriger efficacement, les avocats doivent d'abord acquérir une meilleure compréhension d'eux-mêmes en tant que leaders. Il faut qu’ils puissent comprendre ce qui les définit, les motive et les frustre.L’idée étant également de comprendre ce qu'ils représentent, quelles sont leurs valeurs et comment ils envisagent le monde, eux-mêmes et les autres.De cette façon, ils pourront savoir quelles sont leurs forces et leurs lacunes en matière de leadership.Pour qu'un leader puisse mobiliser les gens autour d'objectifs communs, ses actions doivent avoir un impact réel sur ceux qu'il dirige.La clé est de réaliser qu'il n'y a pas qu'une seule façon de le faire. En fait, notre capacité à avoir un impact sur les autres n'est pas seulement une compétence mais un ensemble de compétences telles que : l’influence, la persuasion, la négociation ou encore la capacité à gérer efficacement les conflits.La pensée stratégique est un type de pensée qui aide les gens à atteindre des objectifs à long terme, à résoudre des problèmes complexes et à surmonter des obstacles.Penser stratégiquement implique d'avoir une vue d'ensemble, de planifier les différentes activités à mettre en place et de mettre les idées en action.Cette planification se déroule en plusieurs étapes. Il faut tout d’abord analyser les données pertinentes pour développer une idée qui aidera à atteindre les buts et objectifs clés.Il est ensuite essentiel d’identifier les mesures de réussite et tracer les étapes nécessaires pour atteindre l'objectif tout en anticipant les problèmes potentiels.Enfin, il ne faut pas oublier de collaborer avec les autres afin que tout le monde travaille vers des objectifs communs.La profession juridique n'est pas connue pour ses excellentes statistiques de gestion du personnel. Et pour cause, si les avocats reçoivent une grande quantité de formations pour développer leurs compétences juridiques, peu reçoivent une formation sur la façon de gérer ou de diriger efficacement les autres.Alors, comment doter les avocats de compétences clés en gestion des personnes ? Cela passe par plusieurs étapes :Le problème dans la productivité personnelle n'est pas la gestion du temps, il s'agit plutôt pour l'avocat d'établir des priorités plus efficacement.L’objectif ici est donc d'identifier une combinaison de stratégies qui peuvent aider les individus à atteindre leur propre version de la productivité optimale. Cela passe notamment par plusieurs points :