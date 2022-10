L’étudiant au baccalauréat en droit, Vincent Frenette. Source: Site web de l'Université de Montréal

L'étudiant Loïc Bizeul.

La chercheuse et professeure Audrey Ferron Parayre.

Norman Hébert

Brigitte Chan

L’honorable Bernadette Clement

Olivier Desmarais

Mitch Garber

Nathalie Goyette

Keyvan Nassiry

Le très honorable Richard Wagner

Marie-Eve Sylvestre

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.L’étudiant au baccalauréat en droit,, est récipiendaire de la bourse Killam, qui lui permettra de participer au programme Fulbright. Ce programme permet aux personnes inscrites à des études de premier cycle de prendre part à un échange étudiant aux États-Unis.Il obtient ainsi une bourse de 5000 $ US en plus de deux allocations de 750 $ US pour couvrir les frais d’assurances et de déplacement. Vincent Frenette rejoindra donc les rangs de l’American University à Washington, à la session d’hiver 2023.L’étudiant espère profiter de son passage dans cette ville pour mieux comprendre le fonctionnement des institutions de droit américaines. « Je vois le droit comme un outil de pouvoir, malléable pour le meilleur et pour le pire; voire potentiellement comme une expression d’équité et d’inclusion, mais aussi d’injustice et de discrimination» , indique-t-il.Il ajoute: « Comment nourrit-on une culture où l’on encourage la prise de conscience et la réflexion critique? Quel est le rôle du droit à cet égard? De nos institutions? De nos figures politiques publiques? Voilà des questions que j’aimerais explorer auprès des pairs et des académiciens que je pourrai côtoyer dans cette université »., étudiant au doctorat en études du religieux contemporain au Centre d’études du religieux contemporain et nouveau coordonnateur de la Chaire de recherche Droit, religion et laïcité de la Faculté de droit, a obtenu une bourse de doctorat en recherche du Fonds de recherche du Québec – Société et culture.Loïc Bizeul réalise sa thèse sous la direction du professeuret s'intéresse au parcours de prêtres catholiques homosexuels en contexte québécois.Le nouveau Conseil consultatif de la Section de droit civil s’est réuni pour la première fois le 13 octobre dernier pour discuter des projets prioritaires de la Faculté. Le Conseil consultatif a pour but de fournir des conseils stratégiques à la Faculté et d’appuyer le développement de ses programmes et de ses infrastructures de recherche.Nommés pour un mandat renouvelable de deux ans, les membres du Conseil se réuniront deux à trois fois par année. Voici la composition du nouveau Conseil:La Fondation du Barreau du Québec vient tout juste d’accorder à la chercheuse et professeureune mention honorable dans la catégorie Nouvel auteur, dans le cadre du Concours juridique 2022.Dans son ouvrage « Donner un consentement éclairé à un soin: réalité ou fiction? », la professeure analyse la conformité des pratiques cliniques avec les normes juridiques mises en place pour protéger les deux parties.« À l’aide d’une approche interdisciplinaire et empirique, elle s’intéresse aux écarts marqués entre le droit posé et le droit vécu en matière de consentement éclairé en contexte clinique ».Dans un autre ordre d’idées, le professeura été salué pour son travail de recherche sur la reconnaissance des droits ancestraux au QuébecSon article « La revendication d’un titre ancestral sur le domaine privé au Québec », publié dans Les Cahiers de droit, s’est attiré les éloges de la Fondation du Barreau du Québec (FBQ), en obtenant la mention honorable dans la catégorie Article du Concours juridique 2022.La FBQ tient un concours juridique annuel depuis 1984 afin de récompenser des auteures et auteurs qui se sont distingués par leurs écrits et leur apport au discours juridique.