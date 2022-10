Me Danny Galarneau. Source: Site web de Cain Lamarre

Mevient de rejoindre le cabinet Cain Lamarre à titre d'associé en droit fiscal au sein des bureaux situés à Québec.« C’est avec plaisir et enthousiasme que je me joins à la grande équipe de Cain Lamarre à titre d’associé en droit fiscal. Je suis très heureux de me joindre à une équipe compétente et dynamique pour y servir mes clients et partenaires en litige fiscal, domaine dans lequel je pratique depuis plus de 20 ans », a confié l’avocat sur LinkedIn.Me Danny Galarneau a commencé sa carrière en tant qu’avocat plaideur au sein de Revenu Québec. Une expérience qui s’est révélée particulièrement enrichissante.« Ça m'a donné beaucoup d’expériences au niveau de la représentation devant les tribunaux parce qu’on est rapidement mis à contribution. J’ai travaillé sur des dossiers dans beaucoup de domaines et devant toutes les instances jusqu’à la Cour suprême, dès le début de ma pratique. »L’avocat a ensuite quitté le secteur public pour poursuivre sa carrière au sein du cabinet Joli-Cœur Lacasse.Ils sont les premiers à m’avoir donné ma chance au niveau de la pratique privée. Cela faisait presque 17 ans que je pratiquais en contentieux gouvernemental ».Dernièrement, avant de rejoindre Cain Lamarre, Me Danny Galarneau travaillait pour le cabinet Fasken. Sa pratique se concentrait notamment sur le litige civil fiscal, le litige pénal fiscal et le litige en fiscalité municipale.Pourquoi cet intérêt particulier pour le droit fiscal ?« J’ai toujours eu un faible pour le droit et la comptabilité. J’ai donc eu l’occasion de jumeler les deux en faisant du droit fiscal », explique Me Danny Galarneau.En devenant associé chez Cain Lamarre, l’avocat va assurément avoir l’occasion de continuer de développer ses compétences dans ce domaine. Et pour cause, celui-ci va pouvoir participer à la croissance de l’équipe fiscale, en collaborant notamment avec sa co-leader de l’équipe, MeEt celui-ci de confier : « Mon objectif est que Cain Lamarre devienne un incontournable en matière de litige fiscal et de fiscalité puisqu’on a une équipe en place multidisciplinaire avec des professionnels qui sont intéressés, intéressants et compétents. Je veux vraiment participer et collaborer à la croissance de notre équipe ».Me Danny Galarneau est également membre du conseil d’administration La Boussole, membre du comité du droit fiscal de l'Association du Barreau Canadien, section Québec et coordonnateur de la Fondation du Camp Tékakwitha.Il est diplômé d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval.