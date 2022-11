Me Xavier Morand Bock. Source: Site web de Robinson Sheppard Shapiro

Meest de retour au sein du groupe de litige civil et commercial de l’équipe Robinson Sheppard Shapiro.« Après avoir pratiqué avec nous pendant quelques années, Xavier avait quitté le cabinet pour relever un défi au sein d’un groupe corporatif montréalais dans l’industrie du divertissement », mentionne le cabinet sur LinkedIn.Sa pratique inclut un large éventail de domaines relatifs aux litiges commerciaux, comme des litiges entre actionnaires, des différends contractuels ou des actions sur compte.Il travaille également sur des dossiers dans le domaine administratif, de l’insolvabilité, de la diffamation et des successions.Juste avant de faire son retour chez RSS, Me Xavier Morand Bock travaillait en tant que conseiller juridique au sein du groupe CH.« C’était vraiment intéressant pour moi, car j’avais toujours dans l’idée d’essayer une vocation différente que celle d’avocat de litige », confie le jeune homme.Seulement voilà, au bout d’un an et demi, celui-ci réalise que la pratique privée est bel et bien ce qui lui correspond réellement. Me Xavier Morand Bock comprend ainsi que son profil et ses aptitudes correspondent plus à celui d’un avocat de litige et moins à celui d’un conseiller juridique.Revenir chez Robinson Sheppard Shapiro sonne alors rapidement comme une évidence.« Quand j’ai voulu revenir à la profession d’avocat de litige, c’était assez évident que j’allais revenir chez RSS. Parce que, quand j’ai quitté le cabinet, ce n’était pas de gaieté de cœur… »Le parcours universitaire du jeune homme se révèle plutôt singulier. En effet, avant de se lancer dans le domaine juridique, celui-ci a suivi la voie du journalisme.Selon le jeune homme, il y a des liens de connexité entre le journalisme et le droit, et tout particulièrement pour un avocat de litige.« On va prendre une situation qu’on ne connaît pas nécessairement et on va essayer de la comprendre, la résumer et la vulgariser », confie Me Xavier Morand Bock.Pas surprenant donc, de l’avoir retrouvé, durant son baccalauréat en droit, rédacteur en chef du Pigeon dissident, illustre journal des étudiants en droit de l’université de Montréal.Une expérience que Me Xavier Morand Bock garde tout particulièrement en mémoire et qui reste l’un de ses meilleurs souvenirs : « Ça a été assez marquant pour moi, on avait vraiment beaucoup de lecteurs. Et puis, le travail que j’ai pu y faire se retrouve aujourd’hui vraiment dans ma pratique donc ça a été une expérience très enrichissante pour moi ».L’avenir ? Le jeune avocat le voit assurément chez RSS. Quant à ses objectifs pour le futur, celui-ci aimerait encore plus varier sa pratique afin de définir dans quel domaine il est le plus performant.Me Xavier Morand Bock est détenteur d’un baccalauréat en droit et d’un baccalauréat en journalisme de l’Université de Montréal.