Source : Shutterstock

Jean-Nicolas Bissonnette. Source: McCarthy Tétrault LLP

Ce sont plus de 500 étudiants en droit qui vont très prochainement tenter d’obtenir un stage qui suivra leur formation à l’École du Barreau dans le cadre de la Course aux stages.À la clé également, pour les environ 15 % de candidats qui recevront une offre de stage, des emplois d’été potentiels et des emplois à temps partiel, sachant que certains cabinets proposent aussi d’assumer les frais d’inscription à l’École du Barreau de l’étudiant sélectionné.Le portail ViRecruit, utilisé pour recevoir électroniquement les dossiers des étudiants, ouvrira le vendredi 3 février à 9 heures et fermera le lundi 6 février à 17 heures. Cela concerne les étudiants ayant complété au moins trente-six crédits reconnus dans le cadre de leur programme en droit.À noter que les appels pour planifier les premières entrevues dans le cadre de la Course aux stages devront être faits pendant une semaine d’appels désignée, soit du mercredi 22 février à 9 heures au vendredi 24 février à 17 heures.« Les cabinets pourront toutefois planifier des premières entrevues après cette date dans des cas où leurs besoins de planification l’exigent (par exemple, dans le cas où des places se libéreraient à la suite d’un désistement) », précise l’entente.Les entrevues auront lieu à partir du lundi 13 mars. L’entente précise bien qu’aucune offre d’embauche ne pourra être formulée, directement ou indirectement, avant le vendredi 24 mars à compter de 9 heures.C’est le cabinet d'avocats McCarthy Tétrault, représenté par, qui a été désigné afin d'agir à titre de personne responsable de l’administration de l’entente de recrutement tout au long de l'année académique 2022-2023.Des cabinets d’avocats souhaitent par ailleurs embaucher des étudiants à titre de conseiller technique ou agent de brevet en formation durant les périodes estivales au sein d’un département ou groupe de pratique en propriété intellectuelle.Ceux-ci doivent avoir déjà obtenu un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat en sciences pures ou en sciences appliquées avant leurs études pour le baccalauréat en droit.Il s’agit de BCF, Bereskin & Parr, Fasken Martineau Dumoulin, Gowling WLG, Norton Rose Fulbright et Smart & Biggar.Les cabinets pourront embaucher les étudiants pour entrer en fonction dès l'été suivant la première année de leurs études en droit.Les étudiants ne pourront pas commencer à travailler avant la fin de la session d’hiver de leur programme de droit, ni continuer à travailler après le début de la session d’automne.Des cabinets ont par ailleurs participé au recrutement spécial qui a pris fin le 9 novembre dernier.Il s’agit de Bereskin & Parr, Blake Cassels & Graydons, Borden Ladner Gervais, Clyde & Co, Davies Ward, Phillips & Vineberg, Dentons Canada, DLA Piper (Canada), Fasken Martineau Dumoulin, Lavery, De Billy, McCarthy Tétrault, Norton Rose Fulbright, Osler, Hoskin & Harcourt, Robin Sheppard Shapiro, Smart & Biggar, Stikeman Elliott, Société d’avocats Torys, Woods, Yves Ménard Avocats.Ce recrutement concernait les candidats en mesure de démontrer leur participation au processus d'entrevue des cabinets d’avocats nord-américains situés à l’extérieur du Québec dont la période de recrutement est à l’automne… ou le fait qu’ils suivront une session à l’étranger au moment de la Course aux stages.Quant aux signataires de l’entente prêts pour le recrutement dans le cadre de la Course aux stages 2023, les voici…BCF, Bélanger SauvéBereskin & ParrBernard & BrassardBlake, Cassels & GraydonBorden Ladner GervaisBoavista Services JuridiquesBraisloi Inc.Clyde & CoDavies Ward Phillips & VinebergDe Grandpré ChaitDentons CanadaDevine Schachter PolakDLA Piper (Canada)DS AvocatsFasken Martineau DumoulinGoldwater, DubéAvocats, Gowling WLG (Canada)Juristes Power LawLanglois AvocatsLapointe Rosenstein Marchand MelançonLaveryLCM Avocats Inc.McCarthy TétraultMcMillanMiller ThomsonMorency Société d’avocatsNorton Rose FulbrightNovalexOsler, Hoskin & HarcourtPrévost Fortin d’AoustRobinson Sheppard ShapiroSmart & BiggarSt-Aubin AvocatsStikeman ElliottSociété d’Avocats TorysWoodsYves Ménard AvocatsBonne chance aux courseurs !