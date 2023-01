Me François Nolet-Lévesque. Source: BLG

Me Andrew Reid Workman. Source: BLG

Me Amélie T. Gouin. Source: BLG

Me Hugo Saint Laurent. Source: BLG

Me Pierre Visockis. Source: BLG

Me Michelle Dion. Source: BLG

« Nous sommes ravis de promouvoir ces personnes de talent au rang d’associé, nous savons qu’elles fourniront des conseils éclairés à nos clients et les aideront à réaliser leurs ambitions », a affirmé, associé directeur national et chef de la direction.Meaxe principalement sa pratique sur le droit transactionnel, le droit bancaire et le droit des technologies.Il a mené des transactions, ou participé à celles-ci, dans plusieurs secteurs : immobilier, services financiers, industrie aérospatiale, énergie et infrastructures.Me François Nolet-Lévesque a agi pour le compte du soumissionnaire sélectionné dans le cadre du projet de conception, construction et financement de maisons pour aînés et maisons alternatives des régions de Laval, des Laurentides, de Lanaudière.Meest spécialisé en droit immobilier commercial.Il intervient dans des dossiers d’acquisition et de cession, de financement, de développement et de location. Celui-ci possède également de l’expérience en droit commercial général.Avant d’entrer au service du bureau montréalais de BLG en 2018, il a été étudiant, stagiaire et avocat au sein du bureau d’Ottawa.Meexerce principalement en litige commercial et se spécialise dans les domaines du droit de la concurrence, de la publicité et du marketing, des recours extraordinaires, des recours entre actionnaires, de la fraude et de la propriété intellectuelle.Elle prépare des dossiers de litige et plaide devant les différentes instances judiciaires du Québec.Celle-ci agit également dans différentes actions collectives. Elle s’intéresse particulièrement aux litiges relatifs aux représentations fausses ou trompeuses dans la publicité et le marketing des produits de consommation.Meest avocat plaideur. Il exerce en litige commercial général et en droit des successions.Celui-ci possède une expérience pointue en matière de litiges entre actionnaires, en droit de la diffamation et des médias et dans le domaine de l'immobilier.Ce Barreau 2016 a plaidé et soumis des représentations devant tous les tribunaux de droit commun ayant juridiction au Québec, y compris devant la Cour suprême du Canada au stade de l'autorisation.Meassure la défense de clients visés par des réclamations en matière d’assurance et de responsabilité civile, y compris dans les domaines de la responsabilité professionnelle, de la responsabilité du fait du produit et des erreurs et omissions.Il représente également des clients de toutes tailles et issus de secteurs variés, dont le secteur manufacturier, la construction, la santé, le génie et d’autres services professionnels.Sa connaissance approfondie du droit des assurances lui permet d’apporter un éclairage précieux à chaque dossier et de proposer aux clients des solutions pragmatiques et novatrices servant au mieux leurs intérêts.est notaire associée chez BLG. Elle axe sa pratique sur le droit des personnes ainsi que la rédaction de testaments, testaments fiduciaires et mandats de protection dans le cadre de la planification personnelle et successorale de ses clients.Celle-ci participe à la rédaction d'actes constitutifs de fiducies entre vifs en collaboration avec le groupe Droit fiscal et elle conseille et assiste également les liquidateurs lors de la liquidation de successions.Droit des sociétés et marchés financiersColin Cameron-Vendrig, TorontoGautam Dhillon, VancouverLindsey Hornland, CalgaryDroit des affaires spécialiséRachael Belanger, OttawaJeffrey Coghlan, OttawaParisa Hurst, VancouverLitiges – Droit commercial et constructionLaura Delemere, TorontoRoberto Ghignone, OttawaShelby Liesch, VancouverLaura Poppel, CalgaryLaura M. Wagner, TorontoRichard Yehia, TorontoLitiges spécialisésLaura M. Day, TorontoMelissa L. Eldridge, TorontoChristine Laviolette, TorontoLaura Mensch, CalgaryOdessa O’Dell, OttawaSamantha Stepney, VancouverJonathan Thoburn, Toronto