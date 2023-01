Me Bertrand Giroux, Me Jessica Modafferi, Marylou Dion-Rousselle, Me Erika MacInnis, Me Annafaye Dunbar, Me Ayda Abedi, Me Elise Malenfant, Me Camille Beaudry, Me Paola Camacho, Me Helder Santos Vieira, Me Alessandra Pecoraro, Me Cassandra Modafferi et Me Alexandre Chano. Sources: Miller Thomson et LinkedIn

En 2022, Miller Thomson s.e.n.c.r.l. (« Miller Thomson ») a accueilli de 14 nouveaux talents juridiques, dontà titre d’associé.Fort d’une carrière de plus de trente ans qui lui a permis d’acquérir une expertise de pointe en matière de restructuration, d’insolvabilité et de litige commercial, Me Bertrand Giroux possède également une vaste expérience en matière de protection de la vie privée, d’atteinte à la réputation et de concurrence déloyale. Avec son arrivée, le groupe de pratique national Restructuration et insolvabilité de Miller Thomson compte désormais près de 30 avocats au Canada.Rappelons que ce groupe fournit régulièrement des conseils sur des transactions de réorganisation opérationnelle et financière, d’acquisition d’entreprises en difficulté, de liquidation et autres transactions de restructuration, ainsi que sur le recouvrement de créances garanties. De plus, il est fréquemment appelé à intervenir dans certaines des procédures d’insolvabilité les plus importantes et les plus complexes au Canada.« L’arrivée de Bertrand démontre la force d'attraction de notre équipe à Montréal et sa vaste expérience ainsi que ses connaissances vont renforcer notre capacité à fournir des solutions novatrices et stratégiques à nos clients », explique Me, associé directeur, région du Québec, pour Miller Thomson. « Nous sommes ravis qu’il ait choisi de se joindre à notre équipe de Montréal. »Miller Thomson a également complété sa pratique en droit des affaires en recrutant Me Jessica Modafferi , à titre de sociétaire, et Marylou Dion-Rousselle à titre de notaire.En outre, six avocats se sont joints au groupe Litige et règlement des différends à titre de sociétaire : il s’agit de Me Erika MacInnis (litige commercial), Me Annafaye Dunbar (litige commercial), Me Ayda Abedi (litige commercial), Me Elise Malenfant (litige commercial), Me Camille Beaudry (construction) et Me Paola Camacho (construction).Par ailleurs, Me Helder Santos Vieira et Me Alessandra Pecoraro se sont joints à l’équipe du droit travail et du droit de l’emploi à titre de sociétaire. Me Cassandra Modafferi a quant à elle rejoint le groupe du droit administratif et du droit de l’environnement en tant que sociétaire.Enfin, le groupe du droit immobilier a récemment accueilli Meà titre de sociétaire alors que le groupe du droit fiscal a accueilli Me Alexandre Chano à titre de sociétaire.Ces talents renforcent les expertises du bureau de Montréal et de Miller Thomson dans les autres domaines du droit, afin de fournir les services-conseils les plus complets en matière juridique et commerciale au Canada.En ayant recruté 11 femmes en 2022, Miller Thomson continue ainsi ses démarches pour maintenir un environnement dans lequel le cabinet peut attirer, retenir et promouvoir des membres du personnel et des avocat.e.s qui sont représentatifs de la diversité des collectivités dans lesquelles il mène ses activités.« Nous sommes très heureux d’avoir accueilli au sein de notre équipe ces jeunes professionnels qui ont contribué à l’atteinte de nos objectifs d’affaires en offrant un service hors pair à nos clients », indique Me, associé directeur du bureau de Montréal de Miller Thomson. « Le bureau de Montréal est un pilier au sein de notre pratique au Canada et nous sommes convaincus que tous ces talents juridiques nous permettront de continuer à propulser notre pratique au premier rang des cabinets de la métropole en termes de qualité des services, de collaboration et d’intégrité. »Miller Thomson s.e.n.c.r.l. (« Miller Thomson ») est un cabinet d’avocats national comptant près de 525 avocats répartis dans 10 bureaux au Canada situés à Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, London, région de Waterloo, Toronto, Vaughan et Montréal. Notre cabinet propose une gamme complète de services de droit des affaires et de représentation, et collabore régulièrement avec des conseillers juridiques internes et externes du monde entier pour réaliser des transactions transfrontalières ou internationales et répondre à leurs besoins. Pour tout renseignement complémentaire, visitez le millerthomson.com . Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn pour avoir accès à nos analyses des plus récents développements juridiques.