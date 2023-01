Me Karl Boulanger. Sources: Torys et Shutterstock

Meest avocat en litige commercial et actions commerciales chez Torys à Montréal. Il est également impliqué dans le recrutement auprès du bureau montréalais.Ce Barreau 2020 a partagé à la mi-janvier sur LinkedIn quelques conseils aux étudiants participant à la Course aux stages 2023, tout juste lancée . Parmi ceux-ci, plusieurs questions à se poser avant de choisir d’appliquer pour tel ou tel cabinet.Des questions qui portent sur la proximité avec les membres plus expérimentés dans les équipes de travail, sur les véritables objectifs de rendement, sur les possibilités d'implication au sein du cabinet, sur la place qu’occupe le développement professionnel au sein du cabinet et aussi sur les engagements du cabinet en matière d'équité, diversité et inclusion.Celui qui est également co-président de la Conférence sur l’orientation et l’identité sexuelles de l’ABC-Québec partage quelques détails supplémentaires à Droit-Inc.Non, c’est ce qui est assez paradoxal. J’ai été recruté alors que je faisais un stage coop à mon premier cabinet. Je n’ai même pas eu à la faire. Mais c’est un sujet très présent, autant dans le parcours universitaire que lorsque l’on saute de l’autre côté de la clôture en tant qu’avocat.Souvent, je me suis dit que j’aurais aimé y participer pour avoir cette expérience. Les conseils que je donne sont ceux que j’aurais aimé qu’on me donne si j’avais fait cette Course. Car Torys est mon troisième cabinet, et ces questions demeurent importantes dans le cadre professionnel en général.Il n’y a pas de bonne réponse à cette question. Certaines personnes préfèrent y aller de manière exploratoire et appliquer à un grand nombre de cabinets, ce qui peut être un avantage si ces personnes souhaitent absolument avoir un stage dans le cadre de la Course.Mais cela peut être aussi un désavantage, car il est difficile de s’intéresser à l’ensemble des cabinets.J’ai toujours eu une vision un peu plus « tunnel » et préféré sélectionner des cabinets qui m’intéressaient grandement, et que j’ai pu découvrir grâce à des événements. Dans le cadre d’entrevues, ça transparaît.Autant faire les bonnes recherches et ne pas faire des lettres de présentation en « copié-collé ».Le stage est une période tremplin et transitoire durant laquelle on se cherche encore et on travaille fort. Autant se découvrir dans un milieu qui nous convient.La Course aux stages, même si ça dure sur une courte période de temps à l’hiver, est un processus qui doit s’enclencher au moins un an avant l’ouverture du portail. Il faut participer aux activités organisées par son université, ça permet de faire un choix plus éclairé.Certaines personnes se réveillent la veille en se disant qu’ils n’ont pas eu l’opportunité de participer à des activités ou de rencontrer des gens. Je ne crois pas que ce soit fatal.Des personnes m’écrivent sur LinkedIn pour prendre un café virtuel. Ce sont des activités qui peuvent être faites. Ça permet de faire un peu de rattrapage pour comprendre ce que fait le cabinet.Oui, il y a peut-être des collègues qui ne seraient pas à l’aise, mais moi ça me fait plaisir, évidemment dans la période où on est encore autorisé à le faire. Je suis convaincu que les autres cabinets participants le feraient aussi.Plusieurs thèmes reviennent. Quelles sont les opportunités de travail sur les dossiers ? Comment les équipes de travail sont-elles structurées ? Les implications extracurriculaires sont-elles favorisées ?De plus en plus, l’équilibre vie personnelle/travail occupe une place importante aussi. Un autre sujet, ce sont les engagements en matière de diversité, équité et inclusion. De nombreuses personnes vont demander si beaucoup de femmes sont associées, s’il y a des personnes racisées… Ces questions reviennent souvent.De faire une mention qui montre que l’étudiant s’intéresse vraiment au cabinet. Ça peut être une rencontre marquante avec un collègue du bureau, une activité à laquelle l’étudiant a participé… Mais je ne suis pas fan du name-dropping.Outre cela, il faut tenter d’expliquer rapidement qui on est et si on a une passion particulière. Il peut s’agir d’un fait inusité qui colore un peu le profil.J’appellerais les étudiants à se rappeler que les gens n’ont pas le temps de passer 20 minutes par lettre. Plus la lettre est « punchée » dans un sens, plus ça donne envie de se dire qu’on passe à la prochaine étape et qu’on rencontre cette personne.C’est important de le dire dans les discussions, et puis les intérêts se développent. Les cabinets sont conscients qu’il est difficile de dire qu’on veut se consacrer à un domaine précis, mais à partir du moment où on est transparent et ouvert à ce qu’offre le cabinet, ça devrait fonctionner.