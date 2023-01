Mes François Goyer et Mouna Aber. Source: IMK

Julie Mouawad. Source: Smart & Biggar

Me Emily Donahue. Source: De Grandpré Chait

Me Sophie Beaulac. Source: Dunton Rainville

Droit-inc passe en revue les récentes nominations au sein des cabinets québécois.IMK vient d’annoncer la nomination de Mesetà titre d’associés.Me Mouna Aber a une pratique axée sur les litiges commerciaux, les actions collectives et les questions touchant au droit public. Elle agit régulièrement dans des dossiers de fraude en matière de contrats publics et dans le cadre de litiges entre actionnaires.Celle-ci possède une importante expérience de plaidoirie devant tous les niveaux de tribunaux québécois et a mené plusieurs procès d’envergure.Me Mouna Aber détient une maîtrise en droit de l’Université McGill.Me François Goyer a, quant à lui, comparu devant l’ensemble des tribunaux judiciaires québécois et fédéraux dans des dossiers variés, allant du droit commercial au droit administratif et constitutionnel.Il conseille également des clients institutionnels relativement à leurs enjeux contractuels et environnementaux.Depuis 2018, celui-ci enseigne le droit des obligations aux étudiants du baccalauréat à l’Université de Montréal.Le cabinet vient d'accueillir une nouvelle stagiaire,, au cabinet de Montréal.Elle travaillera aux côtés des avocats et agents en propriété intellectuelle pour aider les clients à tirer parti de la PI pour leur croissance.Durant ses études, Julie Mouawad a travaillé comme assistante de recherche pour le professeur Vincent Karim en droit civil québécois.Cette future avocate a également de l'expérience dans les domaines bancaire, des technologies financières et des technologies de l'information.Elle est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université du Québec à Montréal.Merejoint De Grandpré Chait au sein de l’équipe de droit des affaires, à la suite de de son stage au sein du cabinet.« Engagée et persévérante, Emily est sans aucun doute un précieux atout pour notre cabinet », confie le cabinet au sujet de sa nouvelle recrue.La jeune femme a été recrutée lors de la Course aux stages 2021. Elle a été assermentée par le Barreau du Québec lors d’une cérémonie tenue le 18 janvier 2023.Me Emily Donahue détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Le cabinet vient d’annoncer la nomination de Meà titre d’associée. Cette avocate axe principalement sa pratique en droit de la famille.« Sa vaste expérience dans ce secteur de pratique constitue un atout précieux pour notre cabinet et cette nomination est une confirmation de ses qualités de juriste », se réjouit Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction de Dunton Rainville.Celle-ci privilégie d’abord les modes alternatifs de règlement des conflits afin d’éviter des litiges souvent longs et éprouvants à ses clients.Mais lorsque la situation l’exige, Me Sophie Beaulac se révèle être « une plaideuse aguerrie », confie le cabinet.