2023-01-27



BCF Avocats d’affaires



Le 21 janvier dernier, l’associé du cabinet Me Pascal Lauzon a donné une formation, dans le cadre du colloque de JURISCONSEIL.



Cette formation portait sur les exigences, interdictions et exceptions linguistiques au Québec en matière de marques de commerce et noms commerciaux en relation avec les dénominations sociales.







Norton Rose Fullbright



Me Jennifer Teskey, associée et cheffe canadienne du secteur Institutions financières vient d’être nommée administratrice nationale canadienne du secteur Litiges et différends.



Forte de plus de 20 ans d’expérience en matière de litiges touchant les sociétés et les litiges commerciaux, de questions de comptabilité complexes, d’injonctions et d’actions collectives, elle est membre du comité de direction canadien et du comité exécutif mondial.



Robinson Sheppard Shapiro



Plusieurs avocats du cabinet ont participé à la Journée Carrière Interfacultaire aux côtés des étudiants en droit.



Cet événement créé en 2017 rassemble des employeurs du milieu juridique et des étudiants de plusieurs facultés de droit de la grande région du Québec.







LJT Avocats



Le cabinet LJT a également participé à la fameuse Journée Carrière Interfacultaire !



« Nos représentants ont eu l’opportunité d’aller à la rencontre des futurs stagiaires et de répondre à toutes leurs questions », s’est réjoui le cabinet sur LinkedIn.