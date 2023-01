Me Eliab Taïrou. Source: Langlois

Mevient d’être nommé à titre d’associé chez Langlois au sein du bureau de Montréal. Cet avocat en droit du travail et de l’emploi a rejoint le cabinet en fin d’année 2021. « Au cours de l’année 2022, j’ai été très impliqué au sein du cabinet, j’ai eu de beaux dossiers. On peut dire que j’ai obtenu la reconnaissance du cabinet », confie à Droit-inc Me Taïrou.Dans le cadre de sa pratique, celui-ci est appelé à représenter des employeurs des secteurs privé et public.Il agit aussi à titre de porte-parole patronal dans le cadre de la négociation de conventions collectives.« C’est quelque chose que j’aime particulièrement, c’est une expertise que je veux continuer à développer », souligne ce Barreau 2012.En devenant associé, Me Eliab Taïrou souhaite « davantage contribuer à la croissance du cabinet, développer le volume d’affaires et chercher de la nouvelle clientèle ».Depuis quelque temps, celui-ci est également amené à mener des enquêtes en matière de harcèlement psychologique et en matière de discrimination.« L’idée, c'est de procéder à l’enquête, de rencontrer le plaignant, les témoins et de rédiger un rapport d’enquête », explique t-il.Assurément, avec le mouvement #MoiAussi, il y a eu une véritable conscientisation sur les comportements inappropriés en milieu de travail, constate Me Eliab Taïrou.Au même titre, le mouvement Black Lives Matter a éveillé les consciences sur les discriminations raciales.Par conséquent, les avocats en droit du travail sont davantage mandatés par les grands employeurs et les institutions universitaires sur ces questions.Ce nouveau statut d’associé va permettre à Me Eliab Taïrou de contribuer davantage à la diversité et à l’inclusion chez Langlois.Et pour cause, étant lui-même issu de la diversité, celui-ci entend bien servir de modèle. « Le fait d’obtenir le statut d’associé me permet de montrer que c'est possible de progresser dans la profession », confie l’avocat.Mais alors, quelles mesures peut-on mettre en place concrètement pour favoriser la diversité au sein des cabinets ?Selon lui, il faut tout d’abord sensibiliser toutes les personnes chargées du recrutement sur ces questions. Cela peut notamment passer par la mise en place de formations en interne.« Il faut que les personnes soient conscientes de leurs biais inconscients », confie l’avocat.Pour Me Eliab Taïrou, il faut aussi adopter des processus qui vont faire en sorte que tous les étudiants puissent réellement avoir une égalité de chance pour obtenir un poste.Autre aspect essentiel mentionné par l’avocat : la culture d’entreprise.« Il faut que cette culture favorise la diversité d’idées et d’opinions. Peu importe d’où tu viens, tu dois te sentir confortable d’exprimer tes idées, d’être qui tu es », insiste Me Eliab Taïrou.« Chaque personne doit pouvoir être fière d'où elle vient, être fière de sa culture, de pouvoir apporter des idées différentes et des perspectives différentes à la table. Je pense vraiment que tout cela peut favoriser un meilleur travail au sein des cabinets », conclut l’avocat.