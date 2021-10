Me Eliab Taïrou. Source : Droit-inc

Toutes les routes mènent-elles à… Langlois ? Après plusieurs haltes, notamment chez Robinson Sheppard Shapiro, c’est au cabinet spécialisé en litige civil et commercial que Mea choisi de se poser. Et il promet qu’il est là pour y rester.« Oui, j’ai fait plusieurs cabinets depuis le début de ma pratique, depuis le début de ma carrière. Mais, chez Langlois, je pense que je suis dans un milieu dans lequel je peux m’épanouir, développer mon expertise en droit du travail », précise-t-il à Droit-inc.Le Barreau 2012 a d’ailleurs de bons mots pour son environnement de travail, qu’il qualifie de très « convivial ». « J’ai pu rencontrer la plupart de l’équipe en Teams, mais aussi en présence, au bureau. L’équipe a l’air très conviviale. »Me Taïrou exerce principalement dans le domaine du droit du travail et de l’emploi. Il conseille et représente principalement des employeurs devant les tribunaux et les arbitres. Sa pratique l’amène à exercer en matière de rapports collectifs de travail et en matière de rapports individuels de travail.« En venant chez Langlois, pour moi, c’est rejoindre une équipe en droit du travail et de l’emploi qui est très solide, très reconnue. Je pense que c’est bon pour mon développement de carrière, pour développer mon expertise et pour avoir plus de visibilité sur le marche, complète Me Taïrou. C’est une progression dans ma carrière. »Le Barreau 2012 a été à l’emploi de RSS entre mars 2019 et septembre 2021. Il a travaillé chez Paquette & Associés de février 2018 à mars 2019, après avoir été chez Zaurrini Avocats pendant six mois en 2017.Il a aussi travaillé chez Blanchard Avocats, une boutique pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que chez Miljours Avocats pendant juin 2015 et février 2017.Eliab Taïrou a complété sa formation en droit à l’Université Laval en 2009. Il a complété à l’Université de Montréal un microprogramme en droit et travail entre 2013 et 2017.