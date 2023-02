Me Anne-France Gagnon. Source: Archives

Nommée le 4 juin 2019 juge de la Cour supérieure à Montréal,a tout d’abord été transférée de façon administrative dans les districts de Gatineau, Pontiac et Labelle, en septembre 2022. Là, elle vient d’être confirmée sur une base permanente, le Conseil des ministres ayant autorisé le transfert.C’est un retour aux sources pour cette ancienne associée du cabinet Gagnon Lavallée à Gatineau. Originaire de la Gaspésie, Anne-France Gagnon a complété sa licence en droit civil à l’Université d’Ottawa pour ensuite être admise au Barreau du Québec en 1992.Depuis, elle a exercé principalement en droit de la famille tant à titre d’avocate qu’à titre de médiatrice. Cette femme a toujours été reconnue pour être très active dans la communauté juridique de l’Outaouais.Elle a été présidente du Jeune Barreau, présidente de l’Association des avocates en droit de la famille et conseillère au Barreau de l’Outaouais. Elle est membre de l’Association québécoise des avocats en droit de la famille et du Groupe en droit collaboratif du Québec.La transmission des connaissances est au cœur de sa pratique. Elle a enseigné à l’École du Barreau du Québec en droit de la famille et à l’Université d’Ottawa en procédure civile, en règlement des différends et en droit de la famille. Elle a aussi dispensé des formations en droit de la famille aux juristes de la région.Soucieuse de démystifier le droit et de le rendre accessible au public, elle a rédigé et présenté de nombreuses chroniques radiophoniques à Radio-Canada (Ottawa-Gatineau) sur le droit de la famille.