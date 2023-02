Me Benjamin Gross. Source: Fasken

Mevient d’être nommé à titre d’associé au sein de la section droit des sociétés et droit commercial au bureau de Montréal.« Je suis ravi de me joindre à l’équipe de Fasken et me réjouis à la perspective de pouvoir contribuer au développement du cabinet et d’enrichir son offre de service qui jouit déjà d’une réputation internationale exceptionnelle », confie l’avocat.Sa pratique se concentre sur le financement, l’immobilier et les fusions et acquisitions, et touche souvent la faillite et l’insolvabilité, l'aviation et la Loi sur la protection du consommateur.Au fil des dernières années, Me Benjamin Gross a également été appelé à conseiller un large éventail de clients dans le cadre de plusieurs mandats complexes et médiatisés, que ce soit en matière de financement de projets immobiliers, en fusion et acquisitions ou en aéronefs.« Avec ses 25 ans d’expérience, Benjamin figure parmi les avocats les plus réputés au pays dans divers domaines, dont le droit immobilier, le droit de financement de projets et d’actifs et le droit de l’aviation », déclare le cabinet au sujet de son nouvel associé.L’expertise de Me Benjamin Gross a, par ailleurs, été reconnue à plusieurs reprises comme avocat chef de file par les répertoires Lexpert et Best Lawyers in Canada.Celui-ci a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université McGill.