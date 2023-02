Source: Shutterstock

Il n’est jamais facile de dire non, et tout particulièrement dans le cadre professionnel… La peur de perdre des opportunités et d’être mal vu est assurément présente.Et pourtant, dire « non » aux choses que vous ne voulez pas, c’est avant tout vous offrir plus de chances de dire « oui » aux choses que vous voulez. C’est ainsi se donner la possibilité de consacrer sa pratique uniquement à ce qui nous anime et nous intéresse.Mais attention, dire « non », ça s’apprend. Il est nécessaire d’être attentif à la manière dont on formule son refus.Voici donc quelques conseils délivrés par Attorney At Work pour apprendre à refuser poliment.1. Soyez respectueux. Écoutez attentivement et n'interrompez pas le demandeur. Respectez la demande de la personne, puis respectez votre propre droit de refuser.2. Faites simple. Souvent, lorsque nous essayons de nouvelles façons de nous comporter, nous sommes maladroits. N'élevez pas la voix, ne vous fâchez pas et, surtout, ne demandez pas la permission ou le pardon. Un simple « non » suivi d'un « merci » fera l'affaire.3. Ne vous sentez pas obligé d'expliquer ou de justifier. Peut-être que la raison de votre refus est personnelle ou simplement quelque chose dont vous ne souhaitez pas discuter avec un étranger. Essayez « Je ne peux pas faire ça », ou « Désolé, je ne peux pas vous aider » ou « Pas cette fois, merci ».4. Attribuez la responsabilité de votre refus à autre chose. Essayez par exemple « Cela semble très bien, malheureusement, mon calendrier est complet ».5. Restez ferme. Évitez de vous engager dans une discussion ou une négociation. Si vous savez dès le départ que c'est quelque chose dont vous n'avez ni envie ni besoin, changez simplement de sujet.6. S'il s'agit d'une demande qui ne correspond pas vraiment à vos projets, suggérez d'autres personnes qui pourraient être intéressées puis ajoutez « S'il vous plaît, dites que je vous ai envoyé ».