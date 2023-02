Alexandra Sénécal. Source: Robinson Sheppard Shapiro

Émile Ste-Marie. Source: Lavery

Maya Antoun. Source: LinkedIn

Catherine Peck. Source: LinkedIn

Jean-Olivier Savoie. Source: LinkedIn

Rayenne Rezkallah. Source: LinkedIn

Alors que les appels pour planifier les entrevues dans le cadre de la Course aux stages n’interviendront qu’entre le 22 et le 24 février inclus, le temps est venu de se préparer., qui a obtenu un stage chez Goldwater, Dubé dans le cadre de la Course 2022, a un seul et unique conseil, se démarquer. Ce qu’il a fait dès le stade de la candidature, puisqu’il a écrit une lettre de présentation sous la forme d’une mise en demeure !Pour, qui a décroché son stage chez Robinson Sheppard Shapiro, pas de doute, il faut d’abord se renseigner sur le cabinet pour connaître sa structure, ses champs d’expertise, son actualité, ses avocats, ses programmes, ses valeurs, sa culture, sa clientèle ciblée.« N’hésitez pas à consulter les médias sociaux, le site Internet, le NALP, répertoire canadien d’employeurs juridiques, et/ou vous à vous référer aux notes prises lors de conférences et aux conversations que vous avez pu avoir avec les membres du cabinet », pointe-t-elle., qui a obtenu grâce à la Course 2022 un stage chez Lavery Avocats, suggère de ressortir les corrélations entre le cabinet, ses membres et son propre profil, et ce, par une lecture exhaustive de son CV et de sa lettre de présentation.Si l’on a le choix du moment de son entrevue, il conseille de choisir une heure de la journée où l’on va avoir de l’énergie et être concentré. « Pour moi, tôt le matin était ma meilleure option ».Une entrevue, ça se prépare. Alexandra Sénécal rappelle qu’une des clés du succès est la confiance en soi. Et qu’une des avenues vers cette confiance est la préparation.Cela implique d’apprendre à se connaître soi-même. Qui êtes-vous ? Qu’avez-vous fait lors de votre parcours professionnel, scolaire et personnel ? Comment y êtes-vous parvenu ? Quelles sont pour vous les prochaines étapes de votre cheminement ?Pour Alexandra Sénécal, « une telle introspection sera des plus utiles pour donner des réponses aux questions d’entrevues » qui reflètent réellement qui est le courseur.Une bonne idée d’après elle est de simuler une entrevue avec sa famille, ses amis ou son Centre de développement professionnel, et de demander de la rétroaction.Cela permettra de cibler ses « embûches », comme la synthétisation des informations, le langage non-verbal, le stress, et de trouver un moyen d’être confortable, d’après l’étudiante, qui suggère de pratiquer son entrevue autant en français qu’en anglais.Émile Ste-Marie conseille aussi au passage de pratiquer la lecture de son CV en anglais.fera pour sa part son stage chez Therrien Couture Joli-Cœur. Elle ajoute que le recruteur doit voir si la personne a « vraiment faim » pour ce stage.S’il pose des questions sur le CV, les emplois passés, il ne faut pas hésiter à rentrer dans les détails, selon elle, et à expliquer en quoi ces expériences vont être pertinentes pour le stage.Elle conseille de s’informer non seulement sur les actualités juridiques, mais aussi sur les actualités internationales, qui peuvent être un point de discussion fort.Il faut voir cette entrevue comme une discussion, d’après elle.À ses yeux, il faut veiller à l’aspect verbal mais aussi non-verbal, incluant la posture, les gestes, le regard et l’intonation de la voix.« Il ne faut pas oublier de sourire ! insiste-t-elle. L’équipe de recrutement recherche de futurs collègues de travail. Le stress ne doit pas l’emporter. »Une bonne posture montre une bonne confiance, et « il faut regarder son interlocuteur dans les yeux », ajoute-t-elle.Si l’entrevue se fait en visio, elle suggère de veiller à la luminosité chez soi et de s’assurer que l’on a un bon micro.« Je ne suis pas une grande fan du background flou, remarque-t-elle. Une bibliothèque ou une plante en arrière par exemple, en dit beaucoup sur la personne, qui doit par ailleurs porter des vêtements appropriés. »Cela est souvent dit et répété, il faut être soi-même. Pour Alexandra Sénécal, c’est la clé vers un stage qui sera le reflet de soi. « N’oubliez pas que vous êtes l’acteur principal de votre Course aux stages ! », lance-t-elle., qui a obtenu un stage chez Monette Barakette Avocats dans le cadre de la Course l’an dernier, croit qu’il faut avant tout « s’écouter, croire en soi et être indulgent avec soi-même ».Selon elle, il faut certes être préparé, mais surtout honnête, spontané et ouvert pour « entretenir de bonnes discussions et non seulement de réciter des points préparés à l’avance, ce qui risque d’être plutôt ennuyant pour des professionnels qui rencontrent une panoplie de candidats »., qui a décroché un stage chez Torys, abonde en ce sens.« Il est important de préparer certaines réponses à des questions, mais de ne pas trop se préparer en apprenant par cœur des dizaines de réponses », croit-il.Pour lui, des réponses écrites d’avance ne se traduisent jamais bien en entrevue.« On perd notre personnalité et notre authenticité, poursuit-il. Faites une introspection sur votre personne et ce que vous voulez dans votre carrière. C’est une des meilleures manières de répondre aux questions d’entrevue sans que cela ne nécessite des heures de préparation. »Émile Ste-Marie suggère aux courseurs de saisir l’opportunité de parler de quelque chose qui les passionne le plus tôt possible dans leur entrevue et de se laisser porter par la suite., qui a décroché son stage chez Dentons, ajoute qu’il ne faut pas chercher à se vendre à tout prix.« Pour ma part, les entrevues où j’étais la plus authentique m’ont valu une offre. Je sais qu’on l’entend assez souvent pendant toute la course, mais je considère que le ‘fit’ n’est pas seulement un mythe. »Pour elle, il est primordial qu’autant pendant qu’après l’entrevue, « on ait ce sentiment de bien-être ».Émile Ste-Marie rappelle en effet aux courseurs que ce ne sont pas seulement les cabinets qui se cherchent de futurs stagiaires.« Vous aussi êtes à la recherche d’un environnement dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir comme jeunes professionnels ».Maya Antoun l’assure, il ne faut jamais répondre « non » quand le recruteur demande si l’on a des questions.Alexandra Sénécal pense qu’il faut poser des questions importantes pour soi, autour par exemple de l’assignation des mandats, de la diversité et l’inclusion, du rythme de travail, de la présence de mentorat, de la culture…Et qu’il ne faut pas hésiter à envoyer un mot de remerciement à la fin de son entrevue.