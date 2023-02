Constance Backhouse, Charles-Étienne Daniel, Marie-Claude Desjardins et Marie-Eve Couture-Ménard. Sources: LinkedIn et Université de Sherbrooke

La Faculté de droit de l’Université de Montréal était l’hôte de la 2e édition du Concours de plaidoirie en droit de la famille Goldwater Dubé.10 étudiantes et étudiants provenant de l’Université de Montréal, de l’Université Laval, de l’Université de Sherbrooke, de l’Université d’Ottawa, de l’UQAM et de l’Université McGill ont eu la chance de plaider en portant en appel la décision émise par la Cour suprême du Canada dans le procès Éric c Lola.Les étudiantes et étudiants de la Faculté de droit, accompagnés de professeurs et de membres du personnel administratif, ont disputé un match amical de basketball au PEPS de l’Université Laval le 15 février dernier.Une trentaine de joueurs et une quarantaine de membres de la communauté facultaire ont participé à cet évènement !Cette activité fut organisée par le Bureau d’accueil, d’intégration et de soutien à la réussite grâce au soutien financier de la faculté.La professeurede l’Université d’Ottawa a reçu une subvention de recherche pour entreprendre une évaluation complète de l'affaire R.D.S., dans laquelle la Cour suprême du Canada fait face à une plainte pour préjugés raciaux contre la première femme juge afro-canadienne du Canada.Son ouvrage Reckoning with Racism est le résultat de ses recherches sur cette célèbre affaire.Il y a du changement au sein de l’équipe de direction de l’Université de Sherbrooke !etforment la nouvelle équipe de direction du Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance.Cette nouvelle équipe aura pour mission de poursuivre « les efforts déployés pour favoriser la recherche d’avant-garde sur les transformations que subit le droit dans un contexte de gouvernance et sur les modes de régulation émergents », peut-on lire sur le site de la faculté.