Cinthia Gauvreau. Source: LinkedIn

a intégré BCF Avocats d’affaires à Montréal le 6 février en tant que parajuriste en droit du travail et de l’emploi.Elle était auparavant parajuriste chez Lavery. Elle a aussi été parajuriste chez Langlois Avocats pendant plus de sept ans, jusqu’en janvier 2021.Elle n’était pas à la recherche d’un nouvel emploi. C’est BCF qui est venu la chercher, à la suite de discussions internes sur leurs besoins.Son ancien collègue Me, avocat associé qui a aussi fait le saut chez BCF en décembre 2022, a travaillé pendant plus de 10 ans auprès de Cinthia Gauvreau chez Langlois Avocats puis chez Lavery.Il a parlé des compétences de cette dernière auprès de BCF.« Ça a été une grande période de questionnements, parce que j’ai beaucoup aimé mon travail chez Lavery, explique-t-elle. Mais on m’a offert l’opportunité de me diversifier et c’est ce que je voulais. »Cinthia Gauvreau a en effet, comme elle l’explique, un gros « background » en santé et sécurité, puisqu’elle se spécialisait dans ce domaine depuis plus de 10 ans.Elle souhaitait pouvoir couvrir tous les aspects du droit du travail. « J’ai les pieds dans quelque chose de nouveau », se réjouit-elle.Elle est la seule parajuriste en droit du travail chez BCF. Elle apprécie le côté familier de cette petite équipe.« J’ai quand même encore quelques dossiers de santé et sécurité au travail devant le tribunal administratif, et j’en ai d’autres devant la Cour supérieure au niveau des clauses de non-concurrence, ainsi que des plaintes en harcèlement », précise-t-elle à titre d’exemples.Elle prépare les audiences à venir, fait des recherches de jurisprudence, communique avec les clients quand il y a des pièces manquantes ou un besoin d’informations additionnelles.Cinthia Gauvreau apprécie dans son travail de parajuriste sa position très autonome. « Dans le fond, je prépare le dossier et eux le plaident ! »La parajuriste, qui aime s’entraîner régulièrement, a obtenu un certificat en droit du travail à l’UQÀM, et, plus récemment, un autre en santé et sécurité à l’UdeM.