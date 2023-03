Source: Shutterstock

Depuis le deuxième semestre 2022, les clients de grands cabinets d’avocats ont commencé à réclamer des remises et des délais de paiement, ce qui ne s'était pas vu depuis de longues années.Plusieurs firmes internationales ont vu des clients annoncer que des contraintes financières les obligent à repousser le paiement de leurs factures de services juridiques, rapporte le Financial Times.D’autres clients demandent des réductions tarifaires.Les clients tendent à demander plus fréquemment des honoraires fixes, plutôt que des taux horaires.Ce type de comportements était devenu rare depuis une décennie, alors que l’inflation se maintenait à un faible niveau, et que les taux d’intérêt étaient presque nuls.La nouvelle donne économique - avec une inflation qui flambe et des taux d’intérêt en hausse constante - renchérit les coûts dans l’ensemble des économies. Cela rend les clients plus fébriles au moment de négocier les honoraires, et de les payer.De leur côté, les cabinets d’avocats ont eux aussi fait face à une explosion de leurs dépenses, ainsi que des rémunérations de leurs avocats. D’ailleurs, nombre de cabinets ont répercuté ces hausses sur leurs honoraires. Dans le même temps, la demande a diminué, poussant les heures facturables à la baisse, ce qui impacte encore davantage les revenus et les profits des cabinets.Cependant, les exigences tarifaires des clients ne sont pas une généralité. Certains domaines échappent à cette tendance, comme les fusions et acquisitions, qui restent peu sensibles aux tarifs.