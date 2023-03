Me Ayman El Alamy. Source: Lavery

Me Maria Ionele. Source: Lavery

Me Sofia Khan. Source: Lavery

Le cabinet Lavery vient d’annoncer l’arrivée de trois nouveaux avocats récemment assermentés. Il s’agit de Mesetau bureau de Montréal.Ce jeune assermenté est membre du groupe litige et règlements des différends et exerce principalement en litige civil et en droit des assurances. Celui-ci s'est joint à l'équipe Lavery à titre de stagiaire en août 2022.Selon cette nouvelle recrue, travailler chez Lavery c'est « avoir la chance d'être impliqué très rapidement dans des dossiers stimulants tout en bénéficiant d'un encadrement favorisant l'apprentissage ».Durant ses études, Me Ayman El Alamy a occupé le poste d’exécutant du Comité SimONU de la faculté de droit de l’UdeM.Cette expérience lui a permis de contribuer au développement du comité au sein de la faculté et au rayonnement de celui-ci à l’extérieur du campus grâce à sa participation à de nombreuses conférences.Il détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Me Maria Ionele est membre du groupe droit du travail et de l'emploi. Elle s'est jointe à l'équipe de Lavery en octobre 2021 à titre d'étudiante et y a effectué son stage de formation professionnelle du Barreau en 2022.« Lavery était le choix évident pour moi. J'y ai rencontré une équipe authentique composée de professionnels passionnés et inspirants. C'est le cabinet idéal pour évoluer à titre de juriste », se réjouit Me Maria Ionele.Au cours de ses études, la jeune femme a siégé au conseil exécutif de son Association étudiante. Elle a également été bénévole pour la Clinique Juridique de l’UQAM.Cette Barreau 2023 a eu l’occasion de compléter un stage en droit familial auprès du cabinet Monarque Ayala Avocats.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal.Cette jeune femme est membre de l'équipe droit du travail et de l'emploi.« Je débute maintenant ma carrière en droit du travail, avec la chance d'être impliquée dans des dossiers d'envergure, de collaborer avec des experts dans le domaine et d'être entourée de mentors qui ont à cœur mon développement professionnel », confie avec enthousiasme cette nouvelle recrue.Au cours de ses études, Me Sofia Khan a travaillé pour VIA Rail Canada ainsi qu’au sein du Ministère de la Justice. Ces stages coopératifs lui ont permis de mettre à profit ses connaissances juridiques.Cette Barreau 2023 a été bénévole pour la Clinique juridique Mile End. Elle s’est également impliquée dans l’organisation Opération boîtes à chaussures, un organisme qui demande aux individus de remplir une boîte à chaussures avec des cadeaux pour les femmes sans-abri.Me Sofia Khan a complété son baccalauréat en droit civil régime coopératif à l'Université d'Ottawa en 2020 et son baccalauréat en Common Law dans le cadre du programme national J.D. à l'Université d'Ottawa en 2022.