Impression d’écran de Harvey. Source: www.harvey.ai

Si vous n’avez pas encore essayé ChatGPT, il est peut-être temps de le faire… Cela pourrait vous donner une idée des futurs outils de travail quotidiens des avocats.Un des plus grands cabinets au monde, Allen & Overy , est en cours de déploiement de Harvey , un robot conversationnel basé sur l’intelligence artificielle et développé spécifiquement pour les besoins des avocats.Allen & Overy s’est allié avec Open AI, la firme à l’origine de ChatGPT, pour mettre au point ce robot destiné à transformer le travail des avocats.Harvey a déjà été testé en version bêta depuis novembre 2022 par 2 000 avocats de Allen & Overy dans le monde. À présent, le cabinet international vient d’équiper un total de 3 500 avocats dans ses 43 bureaux avec cet outil d’intelligence artificielle, rapporte le média spécialisé Delano.Harvey est une plateforme qui utilise le traitement du langage naturel, l'apprentissage automatique et l'analyse des données pour automatiser et améliorer certains travaux juridiques, comme l'analyse des contrats, la diligence raisonnable, les litiges et la conformité réglementaire.Pour Allen & Overy, il ne s’agit pas de remplacer ses avocats… en tout cas, ce n’est pas ce que prône la firme juridique. L’enjeu immédiat est de parvenir à faire face à l’explosion de données, qui atteint un tel niveau qu’il devient ardu de les intégrer de manière systématique aux conseils juridiques donnés aux clients.Presque libérés du traitement des données - bien qu’il reste un travail de vérification -, les avocats peuvent se consacrer à l’analyse et au conseil.C’est pourquoi Allen & Overy affirme avoir investi avant tout dans une amélioration spectaculaire de la qualité des services juridiques apportés aux clients.« Cette annonce marque une nouvelle ère pour Allen & Overy et le secteur juridique. Harvey n'est pas une autre plateforme, mais c’est un catalyseur de changement qui nous permettra d'offrir une valeur, une efficacité et une innovation sans précédent à nos clients », salue, associé principal chez Allen & Overy.« Nous sommes fiers d'être le premier cabinet d'avocats à nous associer à Harvey. Nous partageons leur vision de l'utilisation de la technologie pour améliorer et transformer les services juridiques. »Accessible en anglais comme en français, Harvey est une plus-value de taille pour les avocats eux-mêmes: en quelques secondes, ils obtiennent un résultat de recherche qui aurait pu leur prendre plusieurs heures en utilisant des moyens traditionnels.La force de Harvey est de s’appuyer sur une logique purement juridique pour traiter les demandes et soumettre une réponse.L’avocat décrit la tâche qu’il souhaite accomplir, dans un langage simple. Le robot conversationnel - semblable à l’interface de ChatGPT - lui donne quasi instantanément une réponse qui tient compte de l’état de la réglementation dans un domaine précis, issu de différentes bases de données. Cela permet de s’assurer de travailler avec les informations les plus à jour.Et ce n’est pas tout: Harvey indique également les procédures législatives en cours, qui pourraient devoir être intégrées à l’avenir. Pour un dossier transnational, Harvey peut fournir une réponse, un résumé ou un mémo, tenant compte des aspects juridiques de deux juridictions différentes.Et, bien entendu, Harvey évoluera au fil du temps, en continuant à être alimenté de bases de données toujours plus à jour, pour mâcher efficacement le travail des avocats.