Me Ibrahim Ahmed. Source: LinkedIn

Le cabinet Morency a annoncé le 21 février dernier l’arrivée d’un nouvel avocat en droit scolaire, Me« Nous sommes convaincus qu'il sera un avocat exceptionnel et qu'il aura une belle carrière », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Ibrahim Ahmed a fait son entrée chez Morency en 2021 à titre d’étudiant en droit, puis stagiaire.« J’ai choisi de faire mon stage chez Morency pour être impliqué dans tous les aspects d’un dossier et pour me sentir valorisé », avait-il dit sur LinkedIn en 2022.Il ajoutait: « Au surcroit, les professionnels prennent le temps de nous accompagner et de nous former pour être de meilleurs juristes. Les professionnels s’assurent également de préserver un environnement chaleureux et convivial où la contribution de chacun est mise en valeur ».Sa pratique se concentre sur le droit scolaire, les actions collectives, le litige civil et commercial et le droit de la santé.Ce Barreau 2022 détient également un expertise en accès à l’information, en droits et libertés de la personne, en appel d’offres et approvisionnement, en permis d’études, en responsabilité civile ou professionnelle et en litige commercial et entre actionnaires.Dans ses nouvelles fonctions, l’avocat est souvent appelé à rédiger les requêtes en autorisation d’appel et les mémoires d’appel devant la Cour d’appel du Québec.Celui-ci rédige également des actes de procédure pour les actions collectives en plus d’effectuer des représentations devant les tribunaux dans le cadre des litiges civils.« Étant parfaitement bilingue, Ibrahim accompagne également les institutions publiques, tels les établissements scolaires, en matière de contrats publics, l’accès à l’information et les droits de la personne », peut-on lire sur le site du cabinet.Ibrahim Ahmed détient un baccalauréat ès arts en économie politique ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Durant ses études, Me Ahmed et son équipe ont remporté le Concours de Plaidoirie Pierre-Basile Mignault.