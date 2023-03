Source: Shutterstock

Si le défi de l’année 2022 a été le recrutement d’avocats, celui qui s’annonce en 2023 sera à n’en pas douter de faire face au ralentissement de la croissance économique.C’est pourquoi les cabinets devront déployer de nouvelles ressources cette année. L’an passé, la hausse des rémunérations et la fidélisation étaient fondamentales.En 2023, les dirigeants de cabinets devront expérimenter de nouvelles façons de faire, met en garde Reuters. Au premier rang des méthodes à privilégier figure la mise en avant de la culture d’entreprise. L’idée est de faire prendre conscience à l’ensemble du personnel que tous sont sur le même bateau.C’est d’autant plus important que cela fait 15 ans que les entreprises n’ont pas eu à affronter une récession économique mondiale. Il serait donc vain de miser sur l’expérience pour traverser la tempête qui semble s’annoncer.Cela passe par adopter une certaine transparence sur la direction que prend le bateau, c’est-à-dire le cabinet. Les perspectives financières devraient être présentées et expliquées. Cela permet ainsi de montrer ce que le cabinet doit faire pour surmonter le ralentissement économique.Les dirigeants de cabinets doivent également être plus vigilants sur les délais de paiement de leurs clients. Il semble qu’ un certain nombre de clients prennent davantage leur temps avant de régler leur dû.En cette période d’incertitude économique grandissante, les cabinets doivent garder à l'œil la facturation et le recouvrement. Cela ne se limite pas à des considérations administratives. Le dialogue doit être renforcé avec les clients et avec les associés, ce qui permet au cabinet de comprendre le plus tôt possible les contraintes qui s’imposent aux clients, de même que les aspirations des associés.Ce dialogue doit aussi permettre au cabinet de souligner l’utilité de son travail aux yeux de ses clients. Cette valorisation sera bien utile au moment où les clients seront tentés de réduire leur budget juridique. Deux clients sur cinq (41 %) prévoient augmenter leurs dépenses juridiques au cours de l’année à venir, mais un sur cinq (19 %) a prévu de les diminuer, prévient le dernier rapport sur le marché juridique de Thomson Reuters.