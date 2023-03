Me Camille Lefebvre. Source: De Grandpré Chait

Me Brian Moulaison. Source: De Grandpré Chait

Me Austin del Rio. Source: De Grandpré Chait

Me Eric Lupovich. Source: De Grandpré Chait

Le cabinet De Grandpré Chait a récemment annoncé l’arrivée de quatre nouveaux associés, Meset« Ces nominations illustrent parfaitement l’excellence du travail et la persévérance de nos avocats et nous sommes fiers de leur développement professionnel », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Camille Lefebvre est avocate en litige civil et commercial. Sa pratique se concentre sur les actions collectives, les différends entre actionnaires, la fraude et l’usurpation d’identité et le litige.« Camille fait preuve d’une grande facilité à saisir les enjeux, à cerner rapidement les besoins de chaque partie et à dresser un portrait global fidèle de la conjoncture en place. Ne perdant jamais de vue les objectifs, Camille est indubitablement une étoile montante dans son domaine d’expertise », peut-on lire sur le site du cabinet.Avant de se joindre à De Grandpré Chait, cette Barreau 2015 a été étudiante en droit, stagiaire puis avocate chez Savonitto & Associés. Celle-ci détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Brian Moulaison est avocat en litige fiscal. Sa pratique se concentre sur le droit fiscal et le litige commercial et fiscal.« Maîtrisant d’une main de maître les procédures et recours extraordinaires s’appliquant à de tels litiges, tout en s’assurant de placer les besoins de ses clients en priorité, Brian est incontestablement un avocat brillant et bienveillant en voie de devenir une référence dans son domaine de pratique », a ajouté le cabinet.Cet avocat plaide régulièrement devant les tribunaux québécois ainsi que la Cour canadienne de l’impôt en plus de traiter notamment des questions concernant l’impôt sur le revenu, la TPS et la TVQ.Avant de se joindre à De Grandpré Chait, ce Barreau 2014 a été avocat chez Dorais Popovici puis chez GWBR. Brian Moulaison détient un baccalauréat ès art en histoire à l’Université de Concordia ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Austin del Rio est avocat en droit fiscal. Il concentre sa pratique en planification fiscale et successorale tant pour les entreprises que pour les particuliers.« Fort de son expérience en matière de fiscalité internationale, Austin maîtrise parfaitement les investissements transfrontaliers. Avec une approche dynamique et créative de sa pratique, Austin enrichit la qualité des services offerts par notre secteur de droit fiscal », a déclaré le cabinet.Avant de se joindre à De Grandpré Chait, ce Barreau 2015 a effectué un stage d’été au Parti conservateur du Canada et a été avocat en droit fiscal chez GWBR. Il détient un baccalauréat en droit de l’Université McGill en plus d’une maîtrise en droit, option fiscalité du HEC Montréal.Eric Lupovich est notaire dans l’équipe en droit immobilier. Sa pratique se concentre sur le financement immobilier et la vérification de titres, en plus des transactions immobilières.« Notaire talentueux et polyvalent, Eric collabore sur divers dossiers et soutient l’équipe en répondant à leurs besoins notariaux. Son approche méticuleuse et son expérience de la pratique notariale traditionnelle font d’Eric un collaborateur hors pair », a mentionné le cabinet.Avant de se joindre à De Grandpré Chait, Me Lupovich a été stagiaire chez Millowitz Hodes Bergeron. Il a par la suite été notaire chez Isaacson, Levy & Steinberg et au sein du cabinet Litvack Alain Notaires.« Son approche méticuleuse et son expérience de la pratique notariale traditionnelle permettent à Eric d’assister les avocats du cabinet à répondre à bon nombre de leurs besoins notariaux », a ajouté le cabinet.Eric Lupovich détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval en plus d’une maîtrise en droit notarial de l’Université de Montréal.