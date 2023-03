Me Alec Ordon. Source: LinkedIn

Metravaille au Service des affaires juridiques de la Ville de Laval depuis février 2023. Il pratiquait auparavant depuis six mois chez Dunton Rainville, à Montréal.Il explique être tombé sur un affichage de poste pour un avocat junior à la Ville de Laval. Il a postulé et le processus a été fructueux. Il a intégré la division droit immobilier et responsabilité, que l’on appelle affectueusement « litige», selon lui.« Je suis un jeune avocat qui commence sa pratique en droit municipal, on m’intègre à toutes sortes de dossiers, dont des dossiers d’expropriation», précise-t-il.Ce Barreau 2022 se dit particulièrement intéressé par la chose publique.« C’est un moyen pour moi de comprendre les rouages de notre société et les interactions entre les citoyens et l’administration. Le droit est une super boîte à outils pour comprendre comment fonctionne notre société au quotidien ».À l’occasion d’une Journée carrière interfacultaire avant la pandémie, il avait rencontré des membres de l’équipe juridique de la Ville de Laval et avait apprécié ces derniers.« Quand j’ai vu l’affichage, ça m’a donné envie de les rejoindre, détaille l’avocat. C’est une belle équipe.»Si son expérience chez Dunton Rainville lui a permis de connaître le domaine privé et de comprendre les dynamiques de ce cabinet, ce saut lui permet de vraiment se concentrer sur son intérêt pour le droit municipal.« À la Ville, on travaille beaucoup en équipe, c’est très collaboratif, remarque-t-il déjà. Je trouve ça vraiment stimulant.»Adepte de voyages et de culture, Me Ordon a effectué son stage du Barreau au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Il a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal.