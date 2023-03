Mes Michel Boislard, Terry Kyle Lapierre, Guillaume Synnott, Camille Marceau, Aurélie Ménard, Marcia Mills, Clifford Sosnow, Christopher Little, Jacques Eddé, Félix-Olivier Hébert, Félix-Olivier Hébert et Jean-Philippe Therriault. Source: Fasken

Me Alexandre Di Pisa, Me Anne-Marie Panzini, Me Hélia Taheri, Me Alethea Au et Me Mario Nigro. Source: Stikeman Elliott

Le fonds d’investissement montréalais Alfar Capital signe l’accomplissement du plan de croissance de Megatech, une entreprise de Québec spécialisée dans l’usinage de pièces de haute complexité.Alfar Capital cède sa participation à MiddleGround Capital, une firme américaine de placements privés qui compte un actif sous gestion de 3 milliards de dollars US.Dans la transaction, Alfar Capital a été conseillé par une équipe de Fasken, menée par Me, Me, Meet Meen droit des affaires, L’équipe comprenait Me, Meet Meen droit du commerce international, Me, en droit de la propriété intellectuelle, des technologies et de la cybersécurité, Meet Meen droit immobilier, Meen droit de l’environnement, et Meen droit du travail.Alfar Capital compte parmi ses associés,, un des jurés de l’émission Dans l'œil du dragon.L’acquéreur MiddleGround Capital était représenté par Stikeman Elliott dont l’équipe était menée par Me, Me, Me, Meet Me« L'appui d'Alfar Capital nous a donné des ailes pour accélérer la croissance de Megatech et réaliser la vision que nous avions pour l’entreprise », explique, président et chef de la direction de Megatech, par communiqué. « Au cours de la mise en œuvre du plan de croissance, Alfar Capital a entre autres contribué à professionnaliser et à optimiser les processus de l'entreprise, à déployer des investissements majeurs dans nos équipements, en plus de nous donner la confiance d'oser pour atteindre de nouveaux sommets. »« Nous sommes persuadés d'avoir trouvé le bon partenaire pour réaliser la prochaine étape de la croissance de Megatech et leur souhaitons le meilleur des succès pour la suite », affirme de son côté,, associé directeur général d’Alfar Capital.