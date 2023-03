Source: Shutterstock

À ce rythme, les avocats pourraient se demander s'ils seront bel et bien remplacés par l’intelligence artificielle dans quelques mois.Au début de l’année, Chat-GPT se hissait difficilement au niveau nécessaire pour réussir l’examen du barreau. Ses performances étaient qualifiées de médiocres , en obtenant la note moyenne C+ à un test.Ce n’est plus du tout le cas avec GPT-4 , la nouvelle version de Chat-GPT…Cette plateforme d’intelligence artificielle est désormais capable de surpasser la plupart des diplômés des écoles de droit américaines, quand il est soumis à un test similaire à l’examen du barreau.Le robot d’Open AI a obtenu la note de 297 dans une expérience dirigée par deux professeurs de droit et par la legaltech Casetext. Cela place ce candidat virtuel parmi les 10 % de candidats les mieux notés, rapporte Reuters.GPT-4 a obtenu 76 % aux questions à choix multiple de l’examen, soit 7 % de plus que la moyenne des candidats humains. Son prédécesseur Chat-GPT n’arrivait qu’à 50 % de bonnes réponses.Une telle progression en quelques mois laisse présager des performances encore plus spectaculaires lorsque de nouvelles versions du robot d’Open AI seront mises en ligne.Au fait, qu’en dit GPT-4 lui-même? « Bien que l'intelligence artificielle puisse offrir un soutien supplémentaire aux avocats, elle ne remplacera pas complètement les avocats dans un avenir proche. Le travail des avocats implique des compétences et des qualités humaines qui ne peuvent pas être facilement reproduites par des machines », répond GPT-4… avant d’ouvrir des perspectives les futurs candidats virtuels dopés à l’IA:« Cependant, l'avancement de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines pourrait rendre possible une utilisation plus étendue de l'IA dans le domaine juridique. Par exemple, l'amélioration de la reconnaissance du langage naturel et des capacités de traitement du langage naturel de l'IA pourrait permettre aux machines de comprendre et d'analyser des documents juridiques de manière plus précise et plus rapide que les avocats. »