Aux États-Unis, les cohortes d’étudiants en droit n’ont pas de beaux jours devant elles…Les grands cabinets américains diminuent de 2 % leurs offres d’emplois d’été, alors que la cohorte des futurs diplômés en 2024 est en hausse de 12 %, rapporte Reuters.Loin d’être anecdotique, cette réduction du nombre d’emplois d’été pourrait constituer le premier coup de frein aux embauches des cabinets.En effet, les emplois d’été, d’une durée de huit à dix semaines, débouchent généralement sur des offres d’emploi quand les étudiants en droit obtiennent leur diplôme un an plus tard.Or, ce ralentissement survient dans un contexte de baisse de la demande en matière de transactions. Certains cabinets ont même dû licencier des avocats depuis l’automne, pour faire face à la fois à la diminution de la demande, à l’inflation et à la hausse des rémunérations. Ces tendances se traduisent par une diminution de la productivité et des profits des cabinets.Le plus inquiétant est le rétrécissement du marché de l’emploi qui verra arriver les diplômés en 2024. En effet, outre cette diminution de la demande des grands cabinets, les firmes de taille moyenne ou petite n’augmenteront probablement pas leurs offres d’emploi d’ici l’an prochain. Elles ne pourront donc pas compenser la réduction du marché de l’emploi.Cette année, plus que les précédentes, le recrutement devrait donc se révéler palpitant…!