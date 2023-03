Aliya Behar, Basma El Farouk et Jennifer Price. Source: LinkedIn

Le cabinet Woods accueille dans son équipe trois nouvelles stagiaires. Il s’agit deet« Nous sommes très fiers de vous présenter les étudiantes qui ont accepté notre offre de stage pour 2025. Nous aurons le grand plaisir d'accueillir Aliya Behar de l'Université McGill, Basma El Farouk de l'Université d'Ottawa, et Jennifer Price de l’Université de Montréal au sein de l’équipe Woods », mentionne le cabinet sur LinkedIn.Aliya Behar étudie à l’Université McGill dans un double diplôme de droit civil (BCL) et de common law (Juris Doctor). Elle a été étudiante en droit chez Kestenberg Siegal Lipkus, stagiaire pour Le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne et stagiaire pour le Bulgarian Center for Not-for-Profit Law.Elle a également été assistante de recherche à l’Université McGill, directrice exécutive adjointe pour le Wallenberg Advocacy Group et éditrice senior au journal étudiant Contours: Voix des femmes en droit. Elle est présentement greffière judiciaire étudiante à la Cour supérieure du Québec.Durant ses études, la future avocate s’est impliquée bénévolement dans plusieurs organisations dont la clinique juridique de McGill, le Centre de recherche-action sur les relations raciales, le comité Mental Health and Wellbeing de son université et au McGill Law Negotiation Society.« Je suis plus qu’excitée, fière et honorée de rejoindre l’équipe à Woods LLP en 2025! », a-t-elle dit sur LinkedIn.Basma El Farouk poursuit présentement sa licence en droit à l’Université d’Ottawa. Elle détient un baccalauréat général scientifique du Lycée Français International Georges Pompidou de Dubaï. Elle parle le français, anglais, espagnol et l’arabe.Cette future avocate a été étudiante en droit chez Meyer-Reumann & Partners à Dubaï en plus d’avoir été stagiaire en droit au Sénat du Canada, où elle a assisté l’honorableDurant ses études, celle-ci s’est impliquée à titre de recherchiste-bénévole puis directrice des communications pour le programme étudiant Pro Bono. Elle a aussi été assistante de recherche à l’Université d’Ottawa puis présidente d’Avocats sans frontières Canada pour l’année 2022-2023.Jennifer rejoindra également l’équipe de Woods en 2025. Durant ses études, celle-ci a été assistante à l’enseignement pour le cours d’histoire de la sexualité et histoire de la médecine occidentale.Elle est par la suite devenue parajuriste puis étudiante en droit chez Renno & Vathilakis Avocats. Elle détient un baccalauréat ès art en histoire puis une maîtrise en histoire de l’Université McGill.Elle poursuit présentement ses études dans le baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Dans un post LinkedIn, un associé de chez Woods, Me, mentionne que le cabinet a fait trois excellentes acquisitions. « Bienvenue chez Woods mesdames, vous ne regretterez pas votre choix », indique-t-il.